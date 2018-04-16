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başladı! Yumurta alırken buna dikkat!

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 15:38
Bugün başladı! Yumurta alırken buna dikkat!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 2014 yılında Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nde yapılan değişiklikle doğrudan insan tüketimine veya gıda sanayisinin kullanımına sunulan "A sınıfı" yumurtalar için damgalanma şartı getirildi. Bu kapsamda, yumurtaların işletme ve kümes numarası yumurta kabuğuna damgalanmaya başlandı.

TÜKETİCİLERİ YANILTIYOR

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geçen zamanda yumurta etiketlerinde yer alan "organik yumurta", "köy yumurtası", "doğal yumurta", "serbest gezen tavuk yumurtası" gibi farklı ifadelerin hem tüketiciyi yanılttığı hem de üreticiler arasında haksız rekabete yol açtığı belirlendi.

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Bugün başladı! Yumurta alırken buna dikkat!
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