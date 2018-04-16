Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Dışişleri Bakanı'ndan turizmcilere önemli çağrı

Dışişleri Bakanı'ndan turizmcilere önemli çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, turizm sektörüne çağırda bulunarak , ve 'nın 'ye yönelik yaptığı operasyonun ardından fiyat kırmamalarını istedi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 11:12
Dışişleri Bakanı'ndan turizmcilere önemli çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , ve 'nın 'ye yönelik yaptığı operasyonun ardından bazı acente ve tur operatörlerinin fiyat indirimi iddialarıyla ilgili, "Bazı tur operatörleri ve acenteler fiyat kırmak için algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Kesinlikle hiçbir otelci bu tuzağa düşmesin, fiyat kırmasın, fiyat indirimine gitmesin" dedi.

, yaptığı açıklamada, "Bazı tur operatörleri ve acenteler fiyat kırmak için algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Kısa süreli bir operasyon ve bizim sınırlarımızın çok ötesinde yapılan bir operasyondur. Bizim sınırlarımızla alakası yoktur. Kesinlikle hiçbir otelci bu tuzağa düşmesin, fiyat kırmasın, fiyat indirimine gitmesin" dedi.

Acentalara da seslenen Bakan Çavuşoğlu, "Fırsatı ganimete çevirmeyin. Acentalar fırsatı ganimet bilmesin. Birkaç saat süren askeri operasyonun etkisi de kısa sürer. Bu yıl turist rekoru kıracağız inşallah" diye konuştu.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanı'ndan turizmcilere önemli çağrı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN