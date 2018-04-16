Karayollarına 15 bin kilometre fiber kablo

Hükümet yolların akıllı hale getirilerek kazaların ve trafik sorununun çözümü noktasında önemli bir adım atacak. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Akıllı Ulaşım Sistemleri 2023 Stratejisi kapsamında hazırlıkları devam eden 2018-2020 eylem planının detaylarını SABAH'a açıkladı. Ulaşımda insanın rolünü azaltan ve yol boyunca araçlara yön, kaza önleme gibi konularda destek sunan akıllı yollara sahip olunmasının amaçlandığını anlatan Arslan, kazaların yaklaşık yüzde 70'inin meydana geldiği kavşakları için tüm düzenlemelerin yapıldığını kaydetti. Bakan Arslan, yeni planda misyonlarının tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojiyi kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak olduğunu anlattı.

TEK KART HER YERDE GEÇECEK

Halihazırda dağınık yapı sergileyen toplu taşıma ödeme sistemleri için ulusal Tek Kart Ödeme Sistemi eylemi ile araç ve şehirden bağımsız tüm ulaşımlarda kullanılabilecek bir yapı oluşturacaklarını belirten Arslan, "Karayolu Ağı Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi Taslağı ile uygulama planı hazırlandı. Planlar doğrultusunda bölünmüş yollarla birlikte yürütülen trafik güvenliği çalışmaları ile 2003-2017 arasında bin 388 adet kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışması yapıldı. Kazaların yaklaşık yüzde 70'inin meydana geldiği kavşakların trafik güvenliğini arttırmak amacıyla ana koridorlarımız başta olmak üzere gerekli tüm düzenlemeler yapılıyor" diye konuştu. Birbirini takip eden sinyalize kavşaklarda durmadan sabit hızda geçişi sağlayan yeşil dalga uygulamalarının da yaygınlaştırıldığını anlatan Arslan, karayollarına döşenecek fiber optik kablolar ile ilgili de bilgi verdi. Karayollarının 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile çok akıllı hale getirileceğini anlatan Arslan, bu planlama çerçevesinde Kayseri'den, Antalya'ya, Samsun'dan Aydın'a, Edirne'den Kahramanmaraş'a kadar toplam 4 bin 387 kilometrelik kısmının planlamasının yapıldığını belirtti. Üç kesim halinde projelendirilen çalışmanın pilot uygulamasını Antalya'da 515 kilometrelik kısımda başlattıklarını söyleyen Arslan, "Pilot proje 2018 sonunda tamamlanacak. Daha sonra 515 kilometrelik birinci kesim için; kameralar, mesaj vericiler, meteorolojik istasyonlar, karayolları trafik radyosu gibi akıllı ulaşımın bileşenleri için 2019'da ihale edilecek" dedi.



3 bin 672 kilometrelik yol ihalesini önümüzdeki günlerde yapacaklarını söyleyen Bakan Arslan, "Bu proje ile yollarımızı akıllandıracağız ve tüm sistemleri birbirine entegre hale getireceğiz. Ayrıca bu altyapı, sürücüsüz araçlar için de kullanılabilecek kapasitede olacak. Amaç; insanın rolünü azaltan ve yol boyunca araçlara yön, kaza önlemede destek sunan akıllı yollara sahip olunması" şeklinde konuştu.