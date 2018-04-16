‘OYDER Sigorta’ geliyor

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu OYDER kongresinde, sigorta müjdesi verdi. 'OYDER Sigorta' projesini devreye aldıklarını söyleyen Şahsuvaroğlu, "Bu sigortanın varlığı otomotiv perakendecileri ile sigorta şirketleri arasındaki anlaşmazlıklara çözüm üretmeyi hedefliyor. Tüketicilerin, güvenilir ve işin ehlinden hizmet alacağı kaliteli bir yapı oluşturmayı arzuluyoruz" diye konuştu. Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların piyasadan kaldırılması hedefinin, açıklanan yeni teşvik paketi ile Türkiye'de 12.7 olan ortalama araç yaş ömrünün Avrupa'da 7 olan seviyeye biraz daha yaklaşacağını öngördüklerini ifade eden Şahsuvaroğlu, şöyle devam etti: "Bugün belirlenen 10 bin TL'lik rayiç bedel, bahsi geçen araçların piyasa değerinin altında kaldığından maalesef yeterince özendirici etki yaratmamaktadır. Teşvikin sadece 2018-2019 yılları ile sınırlı olmaması, Avrupa'daki örnekleri gibi her sene yeniden düzenlenerek devam ettirilmesi gerekmektedir."

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