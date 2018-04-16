TOKİ’nin aylık 185 TL taksitli konutları satışta

Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ
) 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut, 55 bin liradan başlayan fiyatlar ve aylık 185 liradan başlayan taksitlerle sahiplerini bekliyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, önceliklerinin alt ve orta gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirtti. Son 3.5 yılda inşa edilen konutların yüzde 95'inin, 2017'de yapılanların ise yüzde 98'inin alt ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konutlardan oluştuğunu aktaran Turan, konutların ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını bildirdi. Turan, bu yıl için yaklaşık 65-70 bin konut rakamını hedeflediklerini bildirdi. 6-7 YILDA HEDEFİ AŞARIZ
Turan, "2023 yılı hedefimiz 1 milyon 200 bin konuta erişmek. İdarenin 1 milyon konut hedefi vardı, 2015'te bunu revize ettik, 1 milyon 200 bin konuta çıkardık. Şimdi geldiğimiz noktada 820 bin konut rakamına ulaştık, yani önümüzde 6-7 yıl içerisinde inşallah hedeflediğimiz rakamı aşmış olacağız." açıklamasında bulundu.