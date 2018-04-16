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Uçak ve uyduları konuşturacak yerli ortaklık

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Uçak ve uyduları konuşturacak yerli ortaklık
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ/), yürüttüğü iddialı projelerdeki yerli çözümleri artırmak için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Projelerde görev alacak insan kaynağının yetiştirilmesi için arayışlarını sürdüren TAI, bir yandan da 'de oluşturulan kabiliyetlerden faydalanmak için farklı iş birliği modellerine başvuruyor. TAI, MMT Holding bünyesinde yer alan ve uzun süredir birlikte çalıştığı bilişim şirketi 'e ortak oldu. Bu ortaklıkla, ulusal ve uluslararası pazarlara sunmak üzere havacılık, uzay sanayisi, savunma ve telekomünikasyon alanlarında müşterek çözümler geliştirilecek, üretim, modernizasyon, sistem entegrasyonu ve benzeri alanlarda faaliyet gösterilecek. Söz konusu ortaklıkla bugüne kadar geliştirilen çözümlerin nitelikleri artırılacak.

YERLİ ÜRÜNLER ARTACAK
CTECH, güvenli uydu haberleşme sistemleriyle dikkati çekiyor. Şirket, bu alanda dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu frekans atlamalı uydu haberleşme modemini geliştirme başarısını gösterdi. Bu ortaklığın doğal sonuçlarından biri de TAI'nin platformlarındaki CTech ürünlerinin sayısının artması olarak ortaya çıkacak.
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