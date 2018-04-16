Uçak ve uyduları konuşturacak yerli ortaklık

Türk
Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ/TAI
), yürüttüğü iddialı projelerdeki yerli çözümleri artırmak için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Projelerde görev alacak insan kaynağının yetiştirilmesi için arayışlarını sürdüren TAI, bir yandan da Türkiye
'de oluşturulan kabiliyetlerden faydalanmak için farklı iş birliği modellerine başvuruyor. TAI, MMT Holding bünyesinde yer alan ve uzun süredir birlikte çalıştığı bilişim şirketi CTech
'e ortak oldu. Bu ortaklıkla, ulusal ve uluslararası pazarlara sunmak üzere havacılık, uzay sanayisi, savunma ve telekomünikasyon alanlarında müşterek çözümler geliştirilecek, üretim, modernizasyon, sistem entegrasyonu ve benzeri alanlarda faaliyet gösterilecek. Söz konusu ortaklıkla bugüne kadar geliştirilen çözümlerin nitelikleri artırılacak. YERLİ ÜRÜNLER ARTACAK CTECH,
güvenli
uydu
haberleşme
sistemleriyle
dikkati
çekiyor.
Şirket,
bu alanda
dünyada
sayılı ülkenin
sahip
olduğu frekans
atlamalı
uydu
haberleşme
modemini
geliştirme
başarısını
gösterdi.
Bu ortaklığın
doğal
sonuçlarından
biri
de TAI'nin
platformlarındaki
CTech
ürünlerinin
sayısının
artması
olarak
ortaya
çıkacak.