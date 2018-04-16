Üniversite hastanelerinin borçlarına kalıcı çözüm

Maliye Bakanı Naci Ağbal
, kamu üniversite hastanelerinin birikmiş ilaç, tıbbi malzeme ve sarf malzemesi borçlarını hızlı şekilde ödeyeceklerini belirterek, "Üniversite hastanelerinin benzer borçlarının yeniden biriktirilmemesi için yapısal tedbirler üzerinde çalışıyoruz" dedi. Ağbal, borçların Bakanlıkça ödenmesine yönelik yasal düzenleme yaptıklarını söyledi. Yasal düzenlemenin ardından bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarılacağını bildiren Ağbal, alacağını tahsil etmek isteyen firmalardan, belirli oranlarda iskonto talep edileceğini söyledi. İskonto yapmak istemeyen firmaların, kanundan yararlanmadan, alacaklarını vadesi geldiğinde tahsil edebileceğini aktaran Ağbal, "İşletmeler ilaç, tıbbi malzeme ve sarf malzemesini satarken, geç ödeme nedeniyle fiyatlara vade farkı eklemişler. Bakanlık olarak bir anda bu parayı ödeyeceğimiz için vade farkından gelen kısmın iskonto olarak ödemelere yansıması lazım" diye konuştu.