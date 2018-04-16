Vatandaşı bezdirdiler... Telefonlara bu mesaj geliyor

Son günlerde bazı vatandaşların cep telefonlarına, bir alacak firması adına e-tebligat yöntemiyle gönderilen mesajlarda, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat ismi de kullanılarak fahiş borç bulunduğu, ödenmemesi durumunda haciz işlemine başvurulacağı yazılarak, korkutulan vatandaşların verilen IBAN numarasına para yatırması sağlanıyor.

"İcra çıkış tebliği", "hukuki işlem bildirimi" ve "icra tebliği" başlıklarıyla gönderilen kısa mesajlarda, "söz konusu GSM şirketinden devir alınan borçla ilgili icra dosyası açıldığı, ödenmemesi halinde hukuki sürecin hızlandırılacağı, borca ilave icra harç bedeli talep edileceği, dosyanın adliye operasyon birimi tarafından takibe alınacağı, zor durumda kalmamak için avukatla görüşülmesi gerektiği" yönünde ifadeler yer alırken, irtibat için verilen telefon numarasına ise ulaşılamıyor.