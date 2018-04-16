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“Wal-Mart’ın resmi tedarikçisi olduk”

PINAR ÇELİK NACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
“Wal-Mart’ın resmi tedarikçisi olduk”

'nin eyaletinde mağaza açan Çilek'in Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çilek, "Şimdiye kadar pazarda tanıtım için 2 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Geçtiğimiz ay Los Angeles'taki mobilya 'si SoCo'da butik bir mağaza açtık. Wallmart'ın resmi tedarikçisi olduk. 2023 hedeflerimiz içinde mağaza sayımızın en az 20'ye, satış noktamızın ise 100'ün üzerine çıkmasını hedefliyoruz" dedi. ABD'nin yüksek nüfuslu zengin bir ülke olması dolayısıyla kendileri için büyük bir pazar olduğunu dile getiren Çilek, "Orada var olup pastadan pay almak bizim için önemli. Siyasetin ticareti olumsuz etkileyeceğini düşünmüyoruz" diye konuştu.

300 YENİ İSTİHDAM

2017'de yurtiçinde 32, yurtdışında ise 25 satış noktası açtıklarını belirten Çilek, "2018 hedefimiz , ve Asya Pasifik gibi pazarlara girmek" dedi. 2018'de yurtiçinde 40, yurtdışında 30 mağaza açma hedefleri olduğunu dile getiren Çilek, "Yeni üretim yatırımlarımız ve yeni mağazalarımızla birlikte ilave 300 yeni planlanlıyoruz" dedi.

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“Wal-Mart’ın resmi tedarikçisi olduk”
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