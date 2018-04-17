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Altının kilogramı 177 bin 400 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 177 bin 400 liraya geriledi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 17:28
Altının kilogramı 177 bin 400 liraya geriledi

Altın piyasasında, 7 işlemde 16 milyon 284 bin 300 liralık ve 30 işlemde 28 milyon 455 bin 272,87 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 6 işlemde 667 bin 176,21 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden,Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST önceki kapanışa göre değişim göstermedi.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONSAVRO/ONS
Önceki Kapanış177.850,001.340,001.063,30
En Düşük176.500,001.340,00
En Yüksek177.850,001.350,00
Kapanış177.400,001.340,00
Ağırlıklı Ortalama177.003,261.342,71
İşlem Miktarı (Kg.)92,00659,16
İşlem Sayısı730
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)16.284.300,0028.455.272,87
Toplam İşlem Miktarı (Kg)751,16
Toplam İşlem Adedi37
Altın Endeksi Önceki Kapanış3.081,17
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış3.081,17
Altın Endeksi Değişim (%)0,00


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Altının kilogramı 177 bin 400 liraya geriledi
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