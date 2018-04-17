Altının kilogramı 177 bin 400 liraya geriledi

Altın piyasasında, 7 işlemde 16 milyon 284 bin 300 liralık ve 30 işlemde 28 milyon 455 bin 272,87 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 6 işlemde 667 bin 176,21 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden,Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermedi.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 177.850,00 1.340,00 1.063,30 En Düşük 176.500,00 1.340,00 En Yüksek 177.850,00 1.350,00 Kapanış 177.400,00 1.340,00 Ağırlıklı Ortalama 177.003,26 1.342,71 İşlem Miktarı (Kg.) 92,00 659,16 İşlem Sayısı 7 30 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 16.284.300,00 28.455.272,87 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 751,16 Toplam İşlem Adedi 37 Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.081,17 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.081,17 Altın Endeksi Değişim (%) 0,00



