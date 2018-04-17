ASELSAN'ın yeni silahı KORHAN göreve hazır

ASELSAN, yakın zamanda duyurduğu ve ilgiyle karşılanan KORHAN silah kulesi için görev bekliyor.

Şirket, savunma sistem teknolojileri alanında kara sistemleri, uzaktan komutalı silah sistemleri, komuta kontrol ve bilgi sistemleri, tank sistemleri, hava ve füze savunma sistemleri, hava savunma top ve akıllı mühimmat sistemleri, hava savunma komuta kontrol sistemleri, su altı/su üstü deniz sistemleri, torpido ve su altı sistemleri konularında ileri teknoloji ürün çözümleri için çalışmalar yürütüyor.

Söz konusu alanlarda başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede kullanılan ürünler geliştiren ASELSAN, gelişen teknolojiler ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut ürünlerine çeşitli kabiliyetler ekleyen ASELSAN, bunun yanında yeni özgün ürünlere imza atıyor.