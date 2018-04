Dijital dönüşüm yarışı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Temelde bilişim teknolojileriyle endüstriyi buluşturan bir dönüşüm olan Endüstri 4.0, yeni sanayi devrimi olarak tanımlanıyor. İki ana bileşenden oluşan bu devrimin ilk bileşeni az enerji harcayan aynı zamanda düşük maliyetli donanımlar ve yeni nesil yazılımlar.Asıl temel oluşumu ise yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi i çin kullanıldığı Internet of Things (IOT) olarak bilinen Cihaz Tabanlı İnternet. İnsanlardan neredeyse bağımsız olarak üretim yapabilecek akıllı fabrikalar anlamına gelen bu sistemle Endüstri 4.0 üretim süresinin, maliyetlerin ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarının azaldığı bir dönüşüm gerçekleşecek.Endüstri 4.0 ilk defa 2011'de Almanya 'nın Hannover kentinde düzenlenen Hannover Fuarı'nda ortaya atıldı. Dijitalleşme başta Alman endüstrisi olmak üzere tüm dünyanın geleceğini belirleyecek bir dönüşüm. Endüstri 4.0'a olan inançlarını dev şirketlerinden, hızla büyüyen start-up girişimlerine kadar her alanda kanıtlayan Almanya, mühendislik kültürünün bir sonucu olarak milli gelirinin büyük kısmını oluşturan BMW, Bosch gibi sektörün devlerinin üretim süreçlerinde uyguladığı değişiklikler ve stratejileriyle Endüstri 4.0 devrimine öncülük ediyor.19 Mayıs 2015'te Eyalet Konseyi'nde yayımlanan "Made in China 2025" bildirisi, üretimin güçlü bir temel oluşturarak, bilim ve mühendislikle inovasyonunu içeriyor. Almanya'nın Endüstri 4.0 adımına karşılık Çin'in ortaya attığı "Made in China 2025" projesiyle mal ve bilgiyi bir araya getirerek Siber-Fiziksel sistemler oluşturulması hedefleniyor.