Gaziantep Türkiye’ye model oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı vizyon projelerle tüm Türkiye'ye örnek olmayı başardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yönetiminde, "Yerelden Evrensele, Gelenekten Geleceğe Gaziantep" anlayışıyla kentin tarihini, kültürünü, sosyal hayatını ve turizmini canladıran çalışmalar, tek tek hayata geçirildi. Sınırın hemen yanı başındaki iç savaş yüzünden vatanından olan Suriyelilere gönül kapısını açan gazi şehir, önemli bir sınava tabi tutuldu. Şahin, acil eylem planını hayata geçirdi, artan ev kiralarının önünü almak için ivedilikle konut yapmaya karar verdi, altyapı çalışmalarını güçlendirdi, kentin yaşam kalitesinden ödün vermesine izin vermedi. Belediyeciliği sadece su, yol, köprü, asfatlama ve peyzaj çalışmalarıyla sınırlamayan Başkan Şahin, kültürel, tarihi ve sosyal projelerle rol model oldu.

ÖDÜLLÜ SAĞLIK PROJELERİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin son 3 yıl içinde kentte yaptığı sağlık ile ilgili yatırımları ve projeleri ödül aldı. Şehrin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine karşı duyarsız kalmayan Büyükşehir, elini taşın altına koydu, yeni binalar ve merkezler açtı, belediyeciliğin sadece altyapı ve üstyapı yatırımları olmadığını ispat etti. "İnsan sağlığı herşeyden önce gelir" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özellikle kadın hastalıklarıyla ilgili açtığı merkezler dikkati çekti. Büyükşehrin, sağlık konusundaki hassasiyeti, Başkent tarafından yakın takibe alındı, bu yöndeki çalışmalar, onure edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 2017 yılı "6. Yerel Yönetimler Proje Yarışması"nda sosyal alandaki "Belediye Hizmetlerinde Dezavantajlı Gruplar" başlığı adı altında açılan; "Kadın Sağlığı Hizmetleri Projesi"inde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Büyükşehir Belediyeleri" kategorisinde dereceye girerek 2.'lik ödülü almaya hak kazandı. Ankara ATO Congresium'da düzenlenen ödül töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülünü aldı.