Kuzey Ege'de turizmciler sezonu "Bayram"la açacak

Yaz turizminin önemli merkezlerinin bulunduğu Kuzey Ege'de turizmciler, sezona, tesislerindeki doluluk oranının yüzde 100'lere ulaştığı 21-23 Nisan'daki 3 günlük tatille "merhaba" diyecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pazartesi gününe rastlaması ve hafta sonuyla birleşmesi sonucu oluşan 3 günlük tatil, Kuzey Ege'deki tesislere talebi artırdı.
Kış döneminin ardından ilk kez gelen 3 günlük tatil fırsatını kaçırmayan tatilciler, günler öncesinde turizm tesislerindeki yerini ayırttı.