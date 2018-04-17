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'de turizmciler sezonu "Bayram"la açacak

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 16:56 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 17:04
Kuzey Ege'de turizmciler sezonu Bayramla açacak

Yaz turizminin önemli merkezlerinin bulunduğu 'de turizmciler, sezona, tesislerindeki doluluk oranının yüzde 100'lere ulaştığı 21-23 Nisan'daki 3 günlük tatille "merhaba" diyecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pazartesi gününe rastlaması ve hafta sonuyla birleşmesi sonucu oluşan 3 günlük tatil, Kuzey Ege'deki tesislere talebi artırdı.

Kış döneminin ardından ilk kez gelen 3 günlük tatil fırsatını kaçırmayan tatilciler, günler öncesinde turizm tesislerindeki yerini ayırttı.

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Kuzey Ege'de turizmciler sezonu "Bayram"la açacak
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