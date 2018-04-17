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Müjde! Fazladan ödenen sigorta primleri geri alınacak...

Giriş Tarihi: 17.4.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 11:23
Müjde! Fazladan ödenen sigorta primleri geri alınacak...

Maaşı yüksek olan veya birden fazla işte çalışanların sigorta primleri, kanunla sınırlandırılan prime esas kazancın üst limitini aşabiliyor. Fakat kişi adına ödenen primlerin toplamının prim üst sınırını aşıp aşmadığı ödeme zamanlarında tespit edilemiyor. Çoğunlukla kişi adına yıllarca tavanı aşan ödemeler yapılıyor ve ödenen miktarlar 'nın kasasında kalıyor. Sigortalıların birçok işyerinde çalışması nedeniyle ödenen primleri, prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, kişinin fazladan ödediği bu parayı geri isteme hakkı doğuyor.

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Müjde! Fazladan ödenen sigorta primleri geri alınacak...
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