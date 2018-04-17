'Süper teşvik'te teknoloji damgası

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AA muhabirine, "süper teşvik" olarak adlandırılan Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında desteklenecek yüksek ve orta-yüksek teknolojili projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında 19 firmaya ait toplam 23 projenin destekleneceğini hatırlatan Zeybekci, bu projelerin 4'ünün yüksek, 13'ünün orta-yüksek, geri kalanının da orta-düşük teknoloji seviyesinde yatırımlar olduğunu söyledi.

Zeybekci, yüksek ve orta-yüksek teknoloji yatırımlarının Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını azaltacağına işaret ederek, "Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında, teşviklerin yüzde 75'i yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlere sağlanacak. Elektrikli bataryadan ilaçlı stente, enerji sistemlerinden hibrit motor üretimine kadar toplam 95 milyar 642 milyon liralık yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırım çeşitli teşviklerden faydalanacak." diye konuştu.

Türkiye'nin teknoloji seviyesi yüksek ürünleri ithal ederek cari açık verdiğine dikkati çeken Zeybekci, katma değeri yüksek, teknoloji ve inovasyona dayalı ürünlerin küresel ticaretteki önemi artarken Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün gelişeceğini dile getirdi.

Zeybekci, yüksek ve orta-yüksek teknoloji yatırımlarının Türkiye'nin küresel ekonomideki gücünü artıracağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Teşvik sistemi kapsamında yatırım projelerine konu ürünlerle cari açık üzerinde yıllık 19 milyar dolarlık olumlu etki yaratılması öngörülürken, sadece yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırımların cari açığa katkısının yıllık 16 milyar 59 milyon dolar olacağını tahmin ediyoruz."

Cari açığa en yüksek katkı elektrikli bataryadan

Assan, BMC, CFS, Dow Aksa, SASA, Most Makine, Metcap Enerji, Oyak Renault ve Vestel'in orta-yüksek teknolojili yatırımları hayata geçireceğini vurgulayan Zeybekci, Alvimedica, Atayurt, Ekore ve TUSAŞ'ın ise teknoloji seviyeleri yüksek yatırımlara imza atacağını kaydetti.

Zeybekci, yatırım teşviklerinden yararlandırılacak yüksek ve orta-yüksek teknolojili en büyük yatırımı, elektrikli araç enerji depolama sistemlerine yönelik 28 milyar 396 milyon liralık projeyle Vestel'in yapacağını belirterek, söz konusu elektrikli batarya üretim projesinin 4 milyar 600 milyon dolarla cari açığa yıllık en fazla katkıyı sağlayacak yatırım olmasını öngördüklerini bildirdi.

Bakan Zeybekci, cari açığa yıllık en fazla katkıyı sunacak bir diğer teknoloji seviyesi yüksek yatırımın ise 2 milyar 290 milyon dolarla Oyak Renault'un hibrit motor üretimi projesi olduğunu aktardı.

Yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırımların istihdama da büyük katkı sunacağına dikkati çeken Zeybekci, "Teknoloji seviyesi yüksek yatırımlarla 29 bin 671 kişiye doğrudan, 113 bin 664 kişiye dolaylı istihdam sağlanması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.