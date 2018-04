Tarihi zirve bugün

KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞEHİRLER İÇİN FIRSAT

Gelişmiş ülkelerin konut ve şehirleşme sorununu büyük ölçüde çözdüğünü belirten GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, şöyle konuştu: "Türkiye ise, kontrolsüz şehirleşmenin getirdiği sorunları çözmek üzere son yıllarda kararlı politikalarla harekete geçti. Özellikle içinde bulunduğumuz kentsel dönüşüm süreci, şehirlerimizi geliştirmek, değiştirmek ve dönüştürmek adına büyük bir fırsattır. Şehirlerimizin kadim yapısını bozmadan, kentsel dönüşümü iyi değerlendirerek, kentlerde yaşam kalitesini artırmamız mümkün. Bu hedefle, kamu yöneticileri, yerel yönetimler, şehircilik uzmanları, mimarlar, mühendisler ve proje geliştiricilerinden oluşan sektör temsilcileri olarak bir araya gelmeli, 'akıllı şehirler' konusundaki faaliyetleri hızlandırmalıyız."

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından, 16 yıldır düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi, 'Türkiye Gayrimenkul Sektörünün DNA'sı Mercek Altında' teması ile bugün kapılarını açıyor.

Açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yapacağı, her yıl merakla beklenen ve sektörün en önemli buluşması haline gelen zirvede ulusal ve uluslararası platformda öne çıkan usta konuşmacılarla gayrimenkul sektörünün geleceğine yön verecek.

Kuzu Grup'un stratejik ortak, İstanbul Airportcity'nin içerik ortağı, Tahincioğlu'nun sürdürülebilir gelecek sponsoru olduğu zirvenin ana sponsorluğunu, TOKİ ve Emlak Konut, ana medya sporsorluğu'nu ise SABAH Gazetesi üstlendi. Tüm gün sürecek Gayrimenkul Zirvesi'nin ilk konuşmacısı, Monocle gibi dünya markası haline gelen dergi, radyo, mağazalar ve farklı girişimleriyle tanınan yayıncı, reklamcı, trend gurusu Tyler Brule olacak.

GENETİK HAFIZA KONUŞULACAK

GYODER Başkan Yardımcıları Ersun Bayraktaroğlu, Neşecan Çekici ve Prof. Dr. Gürsel Öngören, 'Gayrimenkulün genetik hafızası' başlığı altında gerçekleştirecekleri sunumlarında, Türkiye'nin gayrimenkul hafızası nasıl çalışıyor?, Gayrimenkulün geçmişi ile geleceğinin haritasını çıkarmak mümkün mü?, Yarının DNA'sı için dün ve bugün bize ne anlatıyor?, Sektörün genetiği hangi yönde değişecek? Gayrimenkul için kusursuz gen düş mü gerçek mi? konularını değerlendirecek.

'Gayrimenkul Sektörü ile DNA'nız Uyuştu mu?' başlıklı oturuma katılacak Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ve The Land of Legends Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin de aralarında bulunduğu önemli isimler, sektörü tüm yönleriyle ele alacak.



İSTANBUL MASAYA YATIRILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği ikinci oturumda Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı A. Nazmi Durbakayım, SİNPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ve DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, İstanbul'un konut ihtiyacına genel bakış konusunu ele alacak.



ŞEHİRLER MERCEK ALTINDA

'Gayrimenkulde tercihlerin DNA 'sı değişiyor mu?' başlıklı üçüncü oturumda ise DDG Yönetim Kurulu Başkanı Bryce Turner, I-AM Türkiye Kurucu Ortağı Emre Kuzlu, Galatasaray Üniversitesi Fransız Anadolu Araştırma Enstitüsü Ögretim Üyesi Sosyolog Dr. Jean François Perouse, KPMG Türkiye Şirket Ortağı İsmail Önder Ünal, Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, Akademetre Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

Halil İbrahim Zeytin, trendler ve geleceğin şehirleri konularını mercek altına alacak. Birçok sektörü etkileyen, temelleri internet ve mobil iletişime dayanan yeni nesil Blockhain ve Proptech uygulamaları da konuşulacak.

Foto ğraf serg isi

GYODER, gayrimenkul sektöründeki insanların farklı yönlerine, hobilerine dikkat çekmek ve farklı alanlara ilgi duyan üyelerinin çalışmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'İçimizdeki Sanatçılar Platformu'nun ilk sergisini Gayrimenkul Zirvesi'nde açıyor.

Fotoğraf tutkunu 10 üyenin oluşturduğu 'İçimizdeki Fotoğrafçılar Grubu'nun, 'Kent, Yaşam ve İnsan' sergisi, hayata ve doğaya fotoğrafik bir bakışın görsel hikâyesini anlatıyor.

Düzenlenecek sergideki fotoğrafların yanı sıra, ünlü bir fotoğrafçının açık artırmaya çıkarılacak fotoğrafının satışından elde edilecek gelir de bir vakfa bağışlanacak.



USTA YAZARLAR SEKTÖRÜ ELE ALACAK

Zirvenin son oturumu, deneyimli ekonomi yazarlarının katılımıyla 'Gayrimenkulün ekonomisi ve finansmanı' başlığı altında yapılacak. SA BAH Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Şeref Oğuz oturumda gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri değerlendirecek. Ekonomi alanındaki uzman gazeteciler, sektörün Türkiye ekonomisine katkısı, geleceğe yönelik beklentiler ve sürdürülebilir bir sektör için yol haritası gibi konuları, farklı bakış açılarıyla yorumlayacak.



GELECEK BU ZİRVEDE KONUŞULACAK

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) olarak, Gayrimenkul Zirvesi'nin 16'ncısını bu yıl 'Gayrimenkulün DNA'sı Mercek Altında' teması ile gerçekleştirdiklerini belirten GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, zirvenin bu yıl geniş perspektifli bir buluşmaya ev sahipliği yapacağını söyledi.

GYODER tarafından düzenlenen zirvede bu yıl da önemli konuları masaya yatıracaklarını belirten Yetgin, "Halk GYO olarak zirve sponsoru olmanın gururunu yaşadığımız bu etkinlikte, sektörün her segmenti ile katma değer yaratarak büyümesinin Türkiye ekonomisi açısından önemine vurgu yapacağız.

Gayrimenkul sektörünün dünü, bugünü ve geleceğini hep birlikte değerlendirecek, sektöre ilişkin yeni gelişmeleri ve beklentileri konuşacağız.

Sektörün geleceği bu zirvede konuşulacak" dedi.



YABANCININ İLGİSİ ARTTI

Türkiye gayrimenkul sektörünün dinamik bir sektör olduğunu vurgulayan Yetgin, demografik yapı ve ekonomik gelişmeler göz önüne alınıp dünya ile kıyaslandığında sektörün ciddi bir potansiyelinin olduğunu ifade etti.

İstanbul'un, marka şehir olarak dünyanın dört bir yanından yatırımcıların ilgisini çektiğinin altını çizen Yetgin, "İstanbul'un bir finans merkezi, marka şehir olması için yapılan çalışmaların daha da somutlaşması ve altyapı projeleri bu ilgiyi artırıyor. Yabancılara yapılan konut satışlarına baktığımızda ise geçen yıla göre yüzde 22.2'lik bir büyüme yaşandığını görüyoruz.

Böylece yabancı yatırımcıların aldığı konut sayısı 22 bin 234 seviyesine ulaştı" diye konuştu.



YÜKSEK FAİZ DURGU NLUĞA YOL AÇABİLİR?

Mart sonu itibarıyla konut kredisi faizlerinin 1.23'le son 8.5 yılın zirvesine çıktığını ve bu oranın geçen yıl 0.92 seviyesinde olduğunu vurgulayan Yetgin, şöyle konuştu: "Dövizdeki hızlı hareketler ülke ekonomisini olduğu kadar sektörümüzü de etkiliyor. Sektörün yüzde 80 oranında yerli ürün kullanması bizi kur etkisinden bir nebze olsun koruyor. Fakat genel olarak baktığımızda, mevcut ortamda maliyetlerin de artmaya devam ettiğini görüyoruz. Konut kredisi faiz oranının yüzde 1'in altında olup olmaması, talebi etkiliyor. Ancak kurda yaşanan bu gelişmeler, yabancı yatırımcıların konut alabilmesi için olumlu olabilir. Konut faiz oranlarının makul seviyede olması, ivmenin hızlanması ve sektör olarak ülkemiz ekonomisine katkımızın artması için önem arz ediyor."