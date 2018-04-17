Teşviklerle Anadolu yatırımı çekecek

İstanbul
Hazır giyim ve İhracatçıları Birliği'nde (İHKİB) 3 Nisan'da yapılan seçimle başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Gültepe, halen 17 milyar dolar olan hazır giyim ihracatını ikiye katlamak için 'Dört Dörtlük Plan' ismini verdikleri projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Hazır giyim ihracatını 2022'ye kadar 33, orta vadede ise 60 milyar dolara çıkarabilmek için oyun planında değişikliğe gittiklerini anlatan Gültepe, üretimde dönüşüm, küresel ölçekte 5 marka, markalı ihracatın payının artırılması ve tasarımdan oluşan dört sac ayağıyla hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi. Hükümetin süper teşviklerinin sektöre güç verdiğinin altını çizen Gültepe, "Şimdi tekstil ve hazır giyime ayrı bir teşvik gündemde. Eli kulağında. Biz de bu haberi bekliyoruz" dedi. Teşvikli bölgelere yatırımın arttığına dikkat çeken Gültepe, sektörde yeniden doğuya yatırımın başladığına dikkat çekti. Gültepe, "İstanbul moda ve tasarım, Anadolu üretim merkezi olacak. Teşvikler bunu sağlayacak. Şu anda teşvikler organize sanayi bölgelerine veriliyor. Bakanla görüşüyoruz. Şehrin ilçeleri de teşvikten yararlanırsa fabrika yatırımları ciddi anlamda artar" dedi.