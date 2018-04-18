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'ye zeytinyağı ihracatı rekora gidiyor

Zeytinyağı ihracat sezonunun ilk 5 ayında 'ye yapılan dış satım, geçen sezonun aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 206 artışla 16,5 bin tona, değer olarak da yüzde 251 yükselişle 67 milyon 328 bin dolara çıktı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 11:35
ABD'ye zeytinyağı ihracatı rekora gidiyor

Bu dönemde 85 ülkeye gönderilen her 10 litre Türk zeytinyağının 4 litresini alan 'ye ihracat, tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2012-2013 sezonunu bile geride bıraktı.

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ABD'ye zeytinyağı ihracatı rekora gidiyor
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