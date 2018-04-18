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Bakanı Albayrak Siemens 'ni ziyaret etti

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'nın başkenti ’de Siemens ’nde incelemelerde bulundu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 19:33 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 01:49
Enerji Bakanı Albayrak Siemens Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'na katılmak üzere 'e giden , temasları kapsamında Siemens şirketini ziyaret etti.

Siemens Üst Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser'den şirket ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Bakan Albayrak, şirketin nde incelemelerde bulundu.

Bakan Albayrak Siemens'i ziyaret etti

Burada eğitim gören öğrenciler, endüstri 4.0 alanındaki proje ve uygulamalar konusunda sunumlar yaptı.

Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı kapsamında bugün "Yenilenebilirin Enerji Güvenliğine Katkısı" oturumunda 'nin yenilenebilir enerji stratejisini, hedeflerini ve yatırımcılar için sağladığı avantajları anlatan Bakan Albayrak, dün de Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile görüşmüştü.

Bakan Albayrak: Almanya, Türkiye için vazgeçilemez çok önemli bir ortak ve partnerdir

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Enerji Bakanı Albayrak Siemens Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
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