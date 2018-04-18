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Evin ısıtma bedeli 500 düşebilir

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Evin ısıtma bedeli 500 TL düşebilir
Avrupa Birliği () ülkelerinde yürürlüğe giren 'Energy Related Products' yönetmeliği 21 Nisan'da 'de de uygulamaya alınıyor. Yeni dönemin hem tüketiciye hem de ülke ekonomisine büyük katkısı olacağını belirten Vaillant Group Türkiye CEO'su Alper Avdel, "Bu zorunluluk doğrultusunda, hanelerde izolasyon durumu ve coğrafi konumuna göre, yüzde 25 ila 35'e varan doğalgaz tasarrufu yapılmasını bekliyoruz. Bu da yıllık ısıtma giderinin hane başına yaklaşık 500 düşmesi anlamına geliyor" dedi.
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Evin ısıtma bedeli 500 TL düşebilir
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