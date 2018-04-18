Golfte Tiger Woods rekoru da kırılacak

2015-2016 yıllarını sıkıntılı geçiren, 2017'de toparlanmaya başlayan, bu yıl ise rekor kırmaya hazırlanan Antalya
lı turizmciler, ölü sezonu da golf turistiyle şahlandıracak. Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods
'un Boğaziçi Köprüsü
'nde Asya'dan Avrupa kıtasına atış yaptığı 2013'te golf turisti rekoru kıran turizmciler, bu yıl yeni bir rekora hazırlanıyor. 2013'te 600 bin round golf oynanan Antalya Belek'te bu sayının üzerine çıkılacağını belirten Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu yıl 620 bin roundu bulacağız. Tesisler yüzde 100 dolacak. Üzerine çıkamayız, kapasite bu kadar" dedi. Geçen yıl İngiliz golfçü Rory Mcilroy'un Türkiye aleyhinde ciddi bir algı çalışması yürüttüğünü ve Europen Tour'a turnuvanın iptali için baskı yaptığını aktaran Ağaoğlu, "Bu baskı nedeniyle turnuva iptal edildi. Dışişleri bakanımız devreye girdi ve turnuvayı geri aldık. Rory Mcilroy kendi turnuvaya katılmadı ancak algı çalışması nedeniyle geçen yıl 400 bin rounda kadar geriledik" diye konuştu. ALGI OPERASYONU YAPILDI
Geçen yıl yapılan algı operasyonuna rağmen turnuvanın devam etmesinin meyvesini bu yıl topladıklarını aktaran Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Geçen yıl İngiltere'de Skynews 'Türkiye güvenli değil, gitmeyin' diye haber yaparken, Skysport ve diğer kanallar, 'Dünyanın cennet köşesi Antalya' diye haber geçti. İngiliz de bunun bir algı operasyonu olduğunu anladı ki bu yıl ciddi bir talep oluştu." 19 MAYIS 2019'DA SAMSUN'DA
Challenge Tour'un Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100'üncü yılı olan 19 Mayıs 2019'da Samsun'da yapılacağını aktaran Ağaoğlu, müsabakanın Europen Tour'un takvimine de girdiğini söyledi. Ağaoğlu, "Bu müsabakayla birlikte Avrupalı turistin Karadeniz'e ilgisi de artacaktır" diye konuştu. 1.5 MİLYAR KİŞİ İZLEDİ
Geçen
yıl yapılan müsabakanın 1.5 milyar kişi tarafından izlendiğini aktaran Ağaoğlu, bunun reklam eşdeğerinin 144.8 milyon dolar olarak yansıdığı bilgisini verdi. Bu yıl 2018-2019 final müsabakasının yine kasım ayında Antalya Belek'te yapılacağını aktaran Ağaoğlu, 1 milyarı aşkın kişi tarafından izleneceğini kaydetti. 1.000 $'IN ÜZERİNDE HARCIYORLAR
Bir golf turistinin ölü sezon olarak tabir edilen mart-nisan ve ekim-kasım aylarını tercih ettiğini hatırlatan Ahmet Ağaoğlu, ortalama 4 gün konakladıkları bilgisini verdi. Ağaoğlu, "Golf sahasına bırakılan para, konaklama, proshop'taki harcamasını dahil ettiğimizde kişi başı 1.000 doların üzerinde harcama yapıyorlar" ifadelerini kullandı.