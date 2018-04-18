OYAK’tan 250 milyon liralık yatırım

OYAK
Maden Metalürji Grubu şirketlerinden İsdemir ile Alman Linde Grubu'nun 2016'da kurduğu İsdemir Linde Gaz Ortaklığı faaliyete geçti. Törenle devreye alınan tesis, 250 milyon TL'lik yatırımla, 12 ayda tamamlandı. Tesiste günlük bin 700 ton oksijen ve azot tedarik edecek. OYAK Grubu Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem "Tesis, kurumumuzun sürdürülebilir üretkenliğini daha ileri seviyeye taşıyacak" dedi. Linde AG Yönetim Kurulu Üyesi Bernd Eulitz, bölgede daha fazla yatırım yapma isteklerinin olduğunu söyledi.