Vakıfbank 64’üncü yaşını kutladı

VakıfBank
, 64'üncü kuruluş yıldönümünü kutladı. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara
'da düzenlenen etkinlikte, Vakıfbank'ın yönetim kurulu, genel müdürü ve üst düzey yönetimi, bağlı ortaklıkların genel müdürleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı. Ziyarete, Türkiye
'nin 81 ilinden gelen bankanın en genç çalışanları ve Vakıfbank Spor Kulübü alt yapı oyuncuları da katıldı. Ziyaret sonrası Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Vakıfbank ailesi adına anı defterine şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Vakıfbank itibar ve iltifatlarınıza mazhar olmuş, vakıflarımızın kaynaklarıyla vücut bulmuştur. Bugün Vakıfbank'ın 64'üncü kuruluş yıldönümü. Vakıfbank ailesi olarak huzurunuzdayız. Bankamız, 'Ekonomik kalkınma Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir' sözünüzü şiar edinmiştir. Vakıfbank olarak tam 64 yıldır ülkemizin, devletimizin ve milletimizin yanındaki güç olmaktan gurur duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ve milletimizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Bize bıraktığınız en büyük emanet, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ruhunuz şad olsun."
650 ÇALIŞANA PLAKET İstanbul
'da düzenlenen törende ise Vakıf- Bank'ta 15 ve 20'nci hizmet yılını tamamlayan 650 çalışana teşekkür plaketi verildi. Etkinlikte konuşma yapan Özcan, "Vakıfbank ailesi olarak 64 yıldır bize emanet edilen değerleri en verimli şekilde yöneterek hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, müşterilerimize, ülkemize, kısacası tüm paydaşlarımıza katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu yolda en büyük güvencemiz nitelikli insan kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.