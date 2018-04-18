Yollando'ya kurumsal ortak

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) tarafından 10 ay önce kurulan ve kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin en önemli girişimcilik merkezlerinden biri olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), bünyesindeki girişimcileri iş hayatına kazandırmaya devam ediyor.

Faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından da desteklenen BTM'nin yollando.com projesinin girişimcisi, ilk yatırımını kurumsal bir yatırımcı olan Tarvenn'den aldı. Türkiye'den dünyaya ucuz, hızlı ve güvenli alışveriş ve paket yönlendirme servisi olan yollando.com'a, akıllı sermaye modelini tohum ve erken aşama girişimlere uygulayan Tarvenn Ventures 2,5 milyon TL değerleme üzerinden yatırım yaptı.

BTM girişimcisi yollando.com, yurtdışındaki kullanıcılarına Türkiye'de bir adres tanımlıyor ve kolayca tüm e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmalarını sağlıyor. Kullanıcılarına sunduğu katma değeri artırmak için ise benim için al, paket birleştirme, paket takibi, geriye paket gönderme ve indirimli paket yönlendirme gibi çeşitli hizmetler sunuyor. yollando.com aracılığıyla yapılan online alışverişlerde, ürünlerin yurt dışına transfer maliyetinin yüzde 80'e varan oranlarda düştüğünü ifade eden yollando.com kurucusu Serdar Güvenkaya, sundukları hizmet ile Türkiye'deki e-ticaret sitelerinin yurtdışına satış yapmasını sağladıklarını ve şimdiden yurtdışına satış yapmak için Yollando'yu kullanan 40'ı aşkın e-ticaret sitesi ve Instagram satış sayfası olduğunu kaydetti.

40 ÜLKEDEN 2.000 ALIŞVERİŞE ARACILIK YAPTI

Şimdiye kadar iki bin alışverişe aracılık ederek 40 ülkedeki müşterilerine hizmet verdiklerini söyleyen Güvenkaya, Tarvenn'den aldıkları yatırımla finansal ve operasyonel olarak güçlenerek daha fazla ülke ve müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Güvenkaya, "Tarvenn'in desteği ve uluslararası bağlantıları sayesinde kurumsal işbirliklerini arttırmanın yanında yurtdışındaki pazarlama faaliyetlerini de hızlandıracağız. Türk markalarının yurtdışı satışlarının artmasına katkı sağlayacağız." dedi.

yollando.com ortaklarından Eser Erkan da Tarvenn'den alınan yatırımla operasyonel süreçlerde ilerleme sağlayarak yeni iş ortaklıkları kurmayı ve yurtdışındaki kullanıcıların Türk ürünlerine ulaşmalarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

TARVENN, YOLLANDO'YA GÜVENİYOR

Sunduğu servisler ve ölçeklenebilir iş modeli ile Yollando'nun büyük başarılara imza atacağına inandıklarını belirten Tarvenn Genel Müdürü Mustafa Kopuk da "Yollando, Türkiye'den alışveriş yapmak isteyen yurtdışındaki kişilere sağladığı kolaylığa ek olarak ülkemizdeki e-ticaret siteleri için de gelir artırıcı bir rol üstleniyor. Hızlı bir şekilde yurtiçi ve yurtdışındaki kurumsal iş birliklerini arttırmayı ve hedef ülkelerde marka bilinirliliği yaratmayı hedefliyoruz. Uluslararası tecrübemiz ile bir yatırımcıdan çok bir ekip arkadaşı olarak Yollando'nun başarısı için Serdar ve Eser ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.