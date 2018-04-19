Katar’la finans merkezi için stratejik imza

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi
'nin gayrimenkul geliştiricisi ve altyapı inşasından sorumlu olan Ağaoğlu, Katar
'ın başkenti Doha'da Katar Finans Merkezi'nin yöneticileriyle niyet mektubu imzaladı. Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu
, "Katar, Türkiye'nin geleceğine ve büyüme potansiyeline inanıyor. Katar Finans Merkezi, modern ve etkili finans merkezi yapısının çok iyi bir örneğidir. İmzaladığımız niyet mektubunun İstanbul ve Katar Finans Merkezi arasında bir stratejik ortaklık oluşturma yolunu açtığına inanıyorum. Bu niyet mektubu ile önemli bir işbirliğine imza atmaktan gurur duyuyoruz" değerlendirmesini yaptı. İKİLİ İLİŞKİLER GELİŞECEK
Katar Finans Merkezi CEO'su Yusuf Mohamed Al-Jaide ise, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bu anlaşma bölgenin kalkınması ve ikili ilişkilerin gelişmesi açısından büyük önem taşıyor. Katar'da faaliyet gösteren 200'den fazla Türk şirketi ve ortak oldukları grişimler var. İmzalanan iyi niyet mektubu ile beklentimiz daha fazla Türk şirketinin Katar'a gelmesi yönündedir."