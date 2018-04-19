Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Merkez Bankası rezervlerinde 3 milyar 572 milyon artış

rezervlerinde 3 milyar 572 milyon artış

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 869 milyon dolar artışla 112 milyar 297 milyon dolara yükseldi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 14:57
Merkez Bankası rezervlerinde 3 milyar 572 milyon artış

Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 13 Nisan ile biten haftada, brüt döviz rezervleri 3 milyar 572 milyon dolar artarak 86 milyar 652 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Nisan ile biten haftada 83 milyar 80 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 297 milyon dolar artışla 25 milyar 348 milyon dolardan 25 milyar 645 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 869 milyon dolar artarak 108 milyar 428 milyon dolardan 112 milyar 297 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.201715.31592.517107.832
24.02.201716.01191.089107.100
31.03.201717.10288.578105.680
28.04.201717.74884.987102.735
26.05.201717.96186.971104.932
30.06.201718.51290.197108.709
31.08.201720.50991.483111.992
29.09.201720.44191.503111.944
27.10.201721.42095.481116.901
24.11.201722.59596.350118.945
29.12.201723.54284.111107.653
26.01.201825.34191.392116.733
23.02.201825.24188.655113.896
30.03.201825.34584.702110.047
06.04.201825.34883.080108.428
13.04.201825.64586.652112.297
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası rezervlerinde 3 milyar 572 milyon artış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN