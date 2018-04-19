Merkez Bankası rezervlerinde 3 milyar 572 milyon artış

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 13 Nisan ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 572 milyon dolar artarak 86 milyar 652 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Nisan ile biten haftada 83 milyar 80 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 297 milyon dolar artışla 25 milyar 348 milyon dolardan 25 milyar 645 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 869 milyon dolar artarak 108 milyar 428 milyon dolardan 112 milyar 297 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 27.01.2017 15.315 92.517 107.832 24.02.2017 16.011 91.089 107.100 31.03.2017 17.102 88.578 105.680 28.04.2017 17.748 84.987 102.735 26.05.2017 17.961 86.971 104.932 30.06.2017 18.512 90.197 108.709 31.08.2017 20.509 91.483 111.992 29.09.2017 20.441 91.503 111.944 27.10.2017 21.420 95.481 116.901 24.11.2017 22.595 96.350 118.945 29.12.2017 23.542 84.111 107.653 26.01.2018 25.341 91.392 116.733 23.02.2018 25.241 88.655 113.896 30.03.2018 25.345 84.702 110.047 06.04.2018 25.348 83.080 108.428 13.04.2018 25.645 86.652 112.297