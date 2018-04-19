Mersin trafiğini rahatlatacak projede sona geliniyor

Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğuna çözüm amaçlı hayata geçirdiği Egemenlik Katlı Kavşağının yüzde 98'ini tamamladı. Ekiplerin gece gündüz sürdürdüğü çalışmalar sonucunda tamamlanan kavşak, Mersinlilerin hizmetine sunabilmek için gün sayıyor.

Mersin için 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan ve yaklaşık 20 milyon 500 bin TL proje maliyeti ile hayata geçirilen kavşak, Yenişehir ve Mezitli ilçesinin kesiştiği H. Okan Merzeci ve Üniversite caddesinin kesiştiği yer alıyor. Ulaşım Master Planı kapsamında hayata geçirilen kavşak altyapı, asfalt, bordür ve kaldırım çalışmalarının tamamı biterken, trafik levhaları, elektrik sistemleri, sinyalizasyon ve peyzaj çalışmaları da devam ediyor.

Son hızla çalışmalarına devam eden kavşakta doğu-batı yönünde battı-çıktı, 2 şerit gidiş, 2 şerit dönüş, yan yollar ise iki tarafta da ikişer şerit olarak projelendirilirken, Üniversite Caddesi ise 2x3 şerit olarak projelendirildi. Batı yönünde üstte kavşağa gelmeden 'u' dönüşün verildiği projede sinyalize kavşak yoğunluğunun gereksiz artması durumuna karşı önlem alındı. Mersin'e değer katacak katlı kavşak projesi ile trafikten dolayı çevreye verilen zarar en aza indirilmiş olacak.

ZAMAN VE ÇEVRE AÇISINDAN BÜYÜK KAZANIMLAR SAĞLAYACAK



Hüseyin Okan Merzeci-Üniversite Kavşağı ile vatandaşların trafikte bekleme süresi azalırken, yakıttan tasarruf sağlanacak ve emisyon kazancı ile hem Mersin ekonomisine hem ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Trafikteki bekleme süresinin azaltılması ile de egzoz emisyonu azaltılarak motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği azaltılmış olacak. Bu proje toplamda 21 milyon 616 bin 812 TL'lik kazanç ile milli ekonomiye sağladığı kazancın yanında, zaman ve çevre açısından da çok büyük kazanımlar sağlayacak.

Mersin'de bat-çık projesi gibi bir projenin ilk defa yapılmasını geç kalınmış bir hizmet olarak gördüklerini belirten Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yapılacak yeni planlar ve uygulamalar ile kentte trafik sorununun önüne geçileceğini söyledi. Kocamaz, kentin en büyük sorunlarından birinin de trafik olduğunu ifade ederek, "Göreve geldiğimizde Mersin'de yeterli ve bilinçli bir ulaşım çalışması yapmıştı. Bizler de 'Mersin'e ulaşımda çağ atlatacağız' dedik. İlk olarak kentin ulaşım rotası niteliğindeki Ulaşım Master Planını uygulamaya koyduk. Vakit kaybetmeden, Mersin'de geç kalınmış olan projelerden biri olan Bat-Çık projelerimize başladık. Göreve geldiğimiz günden bu yana Mersin trafiğinin kritik noktalarında üç Bat-çık projesi hayata geçirdik ve daha ulaşım alanında birçok başarılı projeye imza atacağız. Mersin'in trafik sorununu çözmeye kararlıyız" dedi.