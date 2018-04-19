TANAP’ta 30 Haziran’da vana açılıyor

Türkiye ve Azerbaycan
tarafından yapımı 3 yıldır süren enerjinin İpek Yolu Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde (TANAP
) ilk ticari gaz 30 Haziran'da törenle verilecek. İran ve Rus gazına alternatif olarak dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Türkiye'deki gaz kapasitesini artıracak projeyle ilgili konuşan TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, "Hattın şu anda Eskişehir'e kadar olan bölümün tamamı gazla doldurulmuş durumda. 30 Haziran'da ticari gaz akışını başlatmamız gerekiyor. Bundan yaklaşık 1 sene sonra da TAP'a da gaz vermeye hazır hale gelmeyi planlıyoruz" dedi. Eskişehir'de bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Düzyol, proje ortaklarının yüzde 30 ile BOTAŞ, yüzde 12 ile BP, Azerbaycan adına da 58 ile SGC'nin olduğunu belirterek, "O şirketin yüzde 51'i Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı'na, 49'u ise SOCAR'a aitti. Yakın vadede bu şirket yüzde 7 hissesini SOCAR Türkiye'ye devretti. Yeni ortaklık yapımızda şu anda 4 ortağımız var" dedi. Projenin tek giriş noktasının Gürcistan-Türkiye sınırı olduğunu kaydeden Düzyol, "Azerbaycan ve doğusundaki kaynaklardan gaz girme imkânı olan bir yapıda proje dizayn edildi. Ancak ev sahibi hükümet anlaşmasında ilgili değişiklikler yapılması halinde Doğu Akdeniz ve Irak'tan gelen gazın da boru hattı sistemine girmesi ileriki yıllarda mümkün olabilir" ifadelerini kullandı. RUS GAZINA AZERİ ÇÖZÜMÜ
Düzyol, BOTAŞ'ın Azerbaycan'dan ithal ettiği 6 milyar metreküp gazı bu hat üzerinden taşıyacağını da söyledi. Halihazırda Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattının iki ülkeyi birbirine bağladığını anımsatan Düzyol, "BOTAŞ oradan her yıl 6.6 milyar metreküp gaz ithal ediyor. Bu 6 milyar metreküp 6.6'nın üzerine eklenecek miktarı temsil ediyor. Azeri gazı 2. faz üretimle beraber Türkiye'deki toplam tüketilecek miktar 12.6 milyar metreküp olacak. Rus gazının toplam tüketim içerisindeki payı düşerken, Azeri gazı alınacak" dedi. YATIRIM MALİYETİ AŞAĞI ÇEKİLDİ
TANAP için 11 milyar 776 milyon dolarlık yatırım öngörüldüğünü, ancak yapılan çalışmalarla büyük bir tasarruf sağlandığını söyleyen Düzyol, "Bu rakamı 7 milyar 990 milyon dolara kadar çektik. Projeye şu ana kadar 5.6 milyar dolar harcandı. Büyük bir finansal başarı söz konusu" dedi.
Düzyol, çalışmalar kapsamında yapılan keşiflere ilişkin, "Daha önce bilim dünyası tarafından bilinmeyen 9 böcek türüne, bir de bitki türüne rastladık" diye konuştu.