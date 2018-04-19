Turkuvaz’a iki ödül birden

MÜSİAD
'ın düzenlediği Ekonomi Basını Başarı Ödülleri (EBBÖ) yarışmasında Turkuvaz Grubu
'na iki ödül birden geldi. Ekonomi basınındaki başarılı gazeteci, yayın organı ve kuruluşların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada, SABAH Gazetesi Ekonomi Editörü İbrahim Acar 'Atomu parçaladı, bürokrasiye takıldı' haberiyle 'En iyi reel sektör haberi' ödülünü, Sabah Gazetesi yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem
de jüri özel ödülünü kazandı.
Törene MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ın yanı sıra derneğin Genel Başkan Vekili Dr. Ali Gür, Başkan Yardımcıları İsrafil Kuralay, Av. Kerim Altıntaş, Adnan Bostan ve işadamları katıldı.
Törende konuşan MÜSİAD Başkanı Kaan, Türkiye ekonomisinin anlık gelişmelerle sarsılacak bir yapıda olmadığını söyledi.
Kaan, "Bugün döviz piyasalarında yaşananlara baktığımızda; kamuoyuna iyi anlatmanın önemli olduğunu görüyoruz. Dövizde yaşadığımız dalgalanmaların sadece küresel kaynaklı olmadığı ve yalnızca ülkemizin mali altyapısından da kaynaklanmadığı açıkça ortadadır" dedi. KURDA OYUNA CEZA GELSİN
MÜSİAD Başkanı Kaan, kurda manipülatif hareket olduğunu belirterek, "Bu manipülasyona neden olanlara yaptırım uygulanması ve yurtiçinde TL'ye değer kaybettirmeyi hedefleyenlerin ellerinden de bu fırsatı almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.