Çalışmaya hız kesmeden devam

Vakıf GYO Genel Müdürü Şeref Akgül
, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olan gayrimenkul ve inşaat sektörünün temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen 16. Gayrimenkul Zirvesi
'nde; hem ülkenin hem de sektörün gelişimine katkı sağlayarak, geleceğine yön verecek konuların gündeme alındığını söyledi.
Akgül, "Müzakere edilen yenilikçi yaklaşımların ve inovatif çözüm önerilerinin hem sektörümüze hem de ülkemiz gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. DEĞER KATACAK PROJELER
Gelişmekte olan ekonomiler arasında en dikkat çeken büyüme ve ekonomik göstergelere sahip ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Akgül, şöyle konuştu: "Türkiye, 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olmayı hedeflemektedir. Bu hedefin gerçekleşebilmesi, ülkemizin sahip olduğu potansiyelini en etkin şekilde hayata geçirebilmesi ve gösterdiğimiz büyüme performansının sürdürülebilir olması için sektör temsilcileri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ekonomisine değer katacak projelerle çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmeliyiz."