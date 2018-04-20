Coca-
Cola Yönetim Kurulu
Başkanı Muhtar Kent
, "Dünya dijital kapitalizme gidiyor. Genç nüfus hızla oraya kayıyor. Facebook olayı işin hâlâ başında olduğumuzu gösterdi. Belli ki daha çok şey değişecek. Daha uzun bir süre bu konu gündemimizde olacak" dedi. Lead Network'ün düzenlediği 'Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konferansı'nda konuşan Kent, Coca-Cola'nın yönetim kuruluna ilk COO olarak atandığı dönemde bir kadınlar konseyi kurduğunu, şirkette bu değişimin önemli kârlar ve değişim yarattığını dile getirdi. Kent, "Şimdi de milenyum konseyi kuruyorum. Hepsi genç ve ağırlıklı kadın. Bizim göremediklerimizi gördükleri için onların da fikirlerini alacağız" dedi. Kadına yönetimde daha fazla yer ayrılması gerektiğine dikkat çeken Kent, "Kariyerim boyunca hiç kadın yöneticim olmadı. Pozitif ayrımcılık yapacağım dediğimde bütün hukuk departmanı ayağa kalkmıştı ama ben vazgeçmedim. Bugün iyi ki kadınlar adına pozitif ayrımcılık yapmışım diyorum. Artık şirkette erkek ve kadın çalışan sayısı eşit" ifadelerini kullandı.