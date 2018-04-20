Enerji ve madencilikte martta 107 şirket kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, martta Türkiye'de toplam 10 bin 755 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti, 2 bin 14 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı.

Söz konusu dönemde kurulan şirketlerin 58'i elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımında, 49'u madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyet gösterecek.

KURULAN ŞİRKET SAYISI ARTTI

Mart ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 9, madencilik ve taş ocakçılığında 7 oldu.

Böylece, martta söz konusu sektörlerde 107 şirket ve 16 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete başladı. Şubat ayında ise bu alanlarda faaliyet göstermek üzere 99 şirket ve 20 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Bu arada, martta elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren 30 şirket ile 2 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise 5 şirket kapanırken, faaliyetine son verilen gerçek kişi ticari işletmesi olmadı.