Fuzulev on binlerce aileyi ev sahibi yaptı

Düşük taksitle on binlerce kişiyi ev ve araba sahibi yapan Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "Her ay sistemimize katılanların sayısı hızla artıyor. 2017'de rekor kırdık sistemimize binlerce kişi dahil olarak ev ve arama alma yoluna bizimle girmiş oldu" dedi.Türkiye'de ve özellikle büyük şehirlerde dar ve orta gelirlinin ev alma ihtimali artan fiyatlar yüzünden imkansızlaşıyor. Ancak tasarrufa dayalı gayrimenkul sektörünün öncü markalarından Fuzulev, ev hayali kuranların yüzünü güldürmeye deva ediyor.Türkiye'de ev hayali kuranların yüzde 85'inin aylık 1.500-2 bin TL taksit ödeyebilecek durumda olduğuna dikkat çeken Akbal, "Bu kitle için markalı konut üretiminin dışında bir formüle ihtiyaç var. Fuzulev bu anlamda her geçen gün artan bir taleple karşılaşıyor. Her ayımız bir önceki aya kıyasla rekor olmaya başladı" dedi.Fuzulev, her geçen gün şube ve bayi sayısını arttırarak daha çok insana dokunmaya devam ediyor. Son olarak açılan Bursa Yıldırım şubesi ile birlikte şube sayısını 47'e çıkaran FuzulEv'in biri Fransa'nın başkenti Paris'te olmak üzere hizmet verdiği 5 adet de yurtdışı bayisi bulunuyor.