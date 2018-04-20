İngiliz YOTEL Yeni Havalimanı’na geldi

İGA İle 15 yıllık anlaşma yapan Yotel, bu anlaşmayla da Türkiye pazarına ilk kez girmiş olacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için birçok global markanın kendileriyle temasa geçtiğini belirten İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, rekabete çok açık bir sürecin sonunda 'Yotel' ile anlaşmaya karar verdiklerini söyledi. Samsunlu, "Finansal değerlendirme sürecinin ardından 15 yıl için gelir garantisi modeli ile 'Yotel' ile anlaştık. 'Yotel' oteli bizim adımıza işletecek. Bu tür işletmelerde bir gelir garantisi verilmez ama Yotel projeye ve Türkiye'ye çok inandığı ve kendileri açısından en az riskli gördükleri alanda bu projeye girdi" dedi. Yotel'in hali hazırda dört havalimanında otel işlettirini belirten Samsunlu, "Bu havalimanlarındaki toplam oda sayısı İstanbul'daki havalimanındaki kadar. Bu yatırımla oda sayılarını ikiye katlayacaklar. Aslında havalimanı otelciliğinde kendilerini de öne çıkarıyorlar" diye konuştu. Yotel'i Türkiye'ye yeni bir marka, yeni bir sermayeyi getirmek açısından da seçtiklerini belirten Samsunlu, diğer ülkelerle elçi olarak görev yapacaklarını söyledi.







MARKAMIZI YUKARI TAŞIYACAK



Türkiye'deki ilk projelerinin yeni havalimanındaki otel olacağını dile getiren Yotel CEO'su Hubert Viriot da, "Gittiğimiz şehirlerin güçlü ticaret merkezi olmasına özen gösteriyoruz. Uzun zamandır Türkiye'de yatırım yapmak istiyorduk. Türkiye'de gerek İstanbul gerekse İstanbul dışında projeleri inceledik. İGA'nın projesi idealdi. Bu proje olağanüstü olmasının yanı sıra İstanbul'u global seyahat ajandasında merkezi yere koyacak. Aynı zamanda bizim markamız için de çok önemli bir katma değer yaratacak" şeklinde konuştu. İstanbul'a havalimanı yatırımıyla adım attıklarını ancak yatırımlarını sürdüreceklerini belirten Viriot, şöyle devam etti: "Şu anda önceliğimiz İstanbul yeni havalimanında gerçekleştireceğimiz otel. Çok ciddi bir konsantrasyon gerektiriyor. Sonrasında İstanbul şehir merkezinde bir otel kurmayı planlıyoruz. Böylece havalimanıyla şehir arasında bir bağlantı kuracağız. Ardından da Türkiye'nin tüm şehirlerinde olmak için adımlar atacağız. Şu anda Ankara ve Bodrum'da görüştüğümüz firmalar var."







İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK



YENİ havalimanındaki otelin farklı bir özelliği olduğuna dikkat çeken Hubert Viriot, "Otel, hava ve kara olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hava tarafında transfer yolcular ülkeye giriş yapma zorunluğu olmadan konaklayabilecek. Kara tarafında da şirketler daha çok hedef alınacak. Havalimanı içinde yer alan havayolları tedarikçileri ve havalimanı etrafında faaliyet gösterecek olanlar için planlandı. Havalimanlarında birçok iş toplantısı düzenleniyor. Toplantı, kongre gibi alanlarda hizmet verecek şekilde oteli yöneteceğiz"dedi. Oteli akıllı bir tasarımla dizayn ettiklerini anlatan Viriot, "Aynı alanda oda sayısını artırdık. Daha fazla oda ve daha fazla getiri sağlayacak şekilde tasarladık" diye konuştu. Havalimanı otellerinin diğerlerinden farklı olduğunu söyleyen Hubert Viriot, "Havalimanı otellerinde ortalama kalış süresi daha kısa oluyor. Bizim havalimanı otellerimizde ortalama kalış süresi 5-6 saat. Bir odayı günde iki kez vermemiz mümkün. Bundan dolayı bizim doluluklarımız yüzde 150 olabiliyor. İstanbul'da ilk yıl için doluluk beklentimiz yüzde 80" şeklinde konuştu. Fiyat için henüz bir çalışma yapmadıklarını anlatan Viriot, bu tür otellerde ortalama gecelik ücretlerin 100 Euro olduğu bilgisini verdi. Otelde yaklaşık 200 kişi istihdam edeceklerini aktaran Viriot, bunun büyük bir bölümünün Türklerden oluşacağını, genel müdür adaylarının hepsinin Türk olduğunu vurguladı.







15 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK, TÜRKİYE'YE GÜVENİMİZ TAM



TÜRKİYE'nin özellikle çevre ülkelerinde yaşanan sıkıntıların Türkiye'ye yatırım kararlarında etkisi olup olmadığı hakkında da açıklamalarda bulunan Hubert Viriot, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın her yerinde benzer sıkıntılar var. Belirsizlikler yaşanabiliyor. Biz operasyonlarımızı küresel ölçekte sürdürmeye karar verdik. Farklı ülkelerde de bu tür olaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Biz 15 yıllık sözleşmeye imza attık. Uzun vadeli bakıyoruz yatırımlarımıza. Anlık olayların dikkatimizi dağıtmasına izin vermeyiz. Öte yandan Türkiye'de çok ciddi ve hızlı büyüyen bir altyapı var. Güçlü bir ekonomi, dinamik bir nüfus var. Cazibesi yüksek bir ülke, güvenimiz tam."



25 OTEL İŞLETİYOR



YOTEL şu anda Londra Gatwick, Londra Heathrow, Amsterdam Schiphol ve Paris Charles de Gaulle havaalanlarında 'Yotelair' markası altında dört havaalanı oteli ve New York, Boston ve Singapur'da üç şehir oteli işletiyor. Yotel, Singapur Changi Havaalanı'ndaki bir 'Yotelair' oteli ve San Francisco, Londra Clerkenwell, Dubai, Edinburgh, Miami ve Amsterdam'daki yeni şehir otelleri başta olmak üzere yapım aşamasındaki yeni otelleriyle dünyada hızla büyümeyi hedefliyor. 'Yotel'in toplamda 25 otel işletiyor. Yotel'in başlıca hissedarları arasında Al-Bahar Group, Starwood Capital Group, United Investment Portugal ve Kuwait Real Estate Company (AQARAT) bulunuyor.





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