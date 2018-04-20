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’na 6 kat talep geldi

Kiptaş’ın projesinin 3’üncü etabında talep patlaması yaşandı. Bin 508 konutluk etaba 20 günde 9 bin talep geldi

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Silivri Konutları’na 6 kat talep geldi
KİPTAŞ'ın orta ve dar gelirli aileler için geliştirdiği projesi 3'üncü etabına sipariş yağdı. Ön talep başvuruları biten 3'üncü etapta bin 508 konut yer alırken, gelen talep miktarı 9 bin oldu. KİPTAŞ'ın, sınırları içinde hiç evi olmayan vatandaşların uygun fiyatla ev sahibi olmasını sağlamak amacıyla geliştirdiği Silivri Konutları 3. Etap projesinde hak sahiplerinin belirlenmesi için 28 Nisan Cumartesi Noter huzurunda kura çekilişi yapılacak.

ENGELLİYE ÖNCELİK VERİLDİ
195 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılara sunulan projede KİPTAŞ, 99 adet 2+1 giriş kat daire için engelli vatandaşlara konut sahibi olma önceliği veriyor. Projede zemin kat daireler ihtiyaca uygun olarak tasarlanarak teslim edilecek. Evi olmayan, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların hayalini gerçekleştirmek için sosyal konut projeleri geliştirmeye devam edeceklerini belirten KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, "Önceliğimiz ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlar" dedi. Projede 92 metrekare 2+1 daireler 195 bin TL'den, 112 metrekare 3+1 daireler 215 bin TL'den satılıyor. Projede 36 ay vade farksız ödemenin yanı sıra yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar banka kredili taksit imkânı da var.
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Silivri Konutları’na 6 kat talep geldi
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