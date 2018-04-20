Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Şirketlere startuplarla işbirliği dersi

Şirketlere startuplarla işbirliği dersi

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Şirketlere startuplarla işbirliği dersi
Global Girişimcilik Kongresi kapsamında, 18 Nisan'da gerçekleşen "Corporate-Startup Collaboration: Workup by İşbank" başlıklı oturumda ise Dijital Bankacılık Müdürü H. Mete Güneş, şirket olarak girişimcilik ekosistemine verdikleri destekleri ve 1'inci yılına giren Workup girişimcilik programının detaylarını paylaştı. Oturumun ardından Workup lider mentoru Ömer Erkmen moderatörlüğünde düzenlenen panelde de Piri Guide CEO'su Tülin Yücel Altaş ve Octovan Yazılım Mühendisi Kutay Demireren, startuplarının doğuşundan bugüne yaşadıkları deneyimleri ve kurumsal şirket - startup işbirliklerinin önemini aktardılar.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şirketlere startuplarla işbirliği dersi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN