Şirketlere startuplarla işbirliği dersi

Global Girişimcilik Kongresi kapsamında, 18 Nisan'da gerçekleşen "Corporate-Startup Collaboration: Workup by İşbank" başlıklı oturumda ise İş Bankası
Dijital Bankacılık Müdürü H. Mete Güneş, şirket olarak girişimcilik ekosistemine verdikleri destekleri ve 1'inci yılına giren Workup girişimcilik programının detaylarını paylaştı. Oturumun ardından Workup lider mentoru Ömer Erkmen moderatörlüğünde düzenlenen panelde de Piri Guide CEO'su Tülin Yücel Altaş ve Octovan Yazılım Mühendisi Kutay Demireren, startuplarının doğuşundan bugüne yaşadıkları deneyimleri ve kurumsal şirket - startup işbirliklerinin önemini aktardılar.