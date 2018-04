Teşvikler iç talebi artırır

BUGÜN NELER OLDU

Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin bu yıl 16'ncısı düzenlenen GYODER Zirvesi'nin hem Türkiye'den hem de yurtdışından önemli uzmanları bir araya getirdiğini söyledi. Yetgin, "GYODER'in öncülüğünde sektörümüzün tüm paydaşları, 'Gayrimenkulde Tercihlerin DNA'sı Değişiyor mu?' sorusuna hep birlikte yanıt aradı. Katılımcı profili her yıl daha da genişleyen Zirve'de ele alınan konuların ve yenilikçi yaklaşımların gayrimenkul sektörünü daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum" diye konuştu.Ekonomisi hızla büyüyen, yatırımcılarına güven veren istikrarlı yönetim anlayışıyla Türkiye'nin uluslararası ölçekteki tüm yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi olduğunu söyleyen Yetgin, "Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'nın kesişim noktasındaki stratejik konumu, coğrafi özellikleri ve doğal güzellikleri yoğun ilgi gören ülkemiz, gayrimenkul sektörünün ekonomiye kattığı değerle daha da büyüyecektir" şeklinde konuştu.Yetgin, "Artan finansal performansı ve güçlü altyapısı ile yatırımlarını sürdüren sektörümüzün Türkiye'nin demografik ve ekonomik gelişmeleri göz önüne alındığında daha büyük işlere imza atacak bir potansiyel barındırdığı görülmektedir" dedi. Yetgin, şöyle devam etti: "KDV ve tapu harçlarındaki indirimler konut satışlarında ciddi bir hareketlilik yaşatmıştı. Benzer teşvikler iç talebi artıracak, 250'ye yakın alt sektörü etkileyen gayrimenkul sektörü 2018 yılında ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacaktır."Gayrimenkul sektörünün önde gelen kurumları olarak, her geçen gün daha da geliştirilen işbirliği ortamının, diğer sektörlere de örnek olacağını söyleyen Yetgin, "Türkiye'deki ekonomik ve siyasi istikrarı göz önünde bulundurduğumuzda, dünyadaki trendleri yakından takip eden, müşterilerinin ve yatırımcılarının talep ve ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üreten her sektörün önü açıktır. Gayrimenkul ve inşaat sektörü temsilcileri bu buluşmadan çıkardıkları notlarla işlerini daha da geliştirecek, sektörümüz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.