Yabancıya 20 milyar dolarlık konut satarız

GYODER'in, bu yıl 16'ncısını gerçekleştirdiği Gayrimenkul Zirvesi'nde; gayrimenkul alanında en çok merak edilen konular, sektör temsilcilerinin katıldığı oturumlarda tartışıldı. 'Konutun Dinamikleri' başlıklı oturumda konuşan Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz
, ABD'de yabancıya geçen yıl 153 milyar dolarlık gayrimenkul satıldığını, İspanya'da da satılan her 10 evin birinin yabancıya satıldığını hatırlattı. Yılmaz, şöyle konuştu: "Türkiye'de ise konut satışında Avrupa lideriyiz ancak 1,4 milyonluk konutun sadece 22 binini yabancıya satabiliyoruz. Yabancıdan gelirimiz ise sadece 4,6 milyar dolar. Çok çok düşük. Bu rakamın 300 bin dolara vatandaşlıkla yukarı çıkacağına inancım tam ama asıl yurtdışında özel sektör öncülüğünde devlet destekli tanıtımlar yapmamız gerekiyor. Böyle olur ise yabancıya yılda 20 milyar dolarlık konut satışı hayal değil" diye konuştu. Mutfakta olan bizleriz
İmar yönetmeliğinin hazırlık aşamasında gayrimenkul temsilcilerinden görüş alındığını anlatan Ziya Yılmaz, şöyle konuştu: ""Bazıları uygulamada yer buldu bazısı bulmadı. Biz kentsel dönüşüme ciddi para sermaye harcıyoruz. Yönetmelik değişince bir bakıyorsunuz 3 oda 2 odaya düşüyor bu hem üretici hem arsa sahibi için ciddi kayıp oluyor. Bu yönetmelikler çıkarken mutfakta bizleriz bizlerin daha çok söyledikleri dikkate alınırsa daha faydalı olur."