Yeni bölgeler oluşturulsun

Sabah gazetesi sponsorluğunda Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (gyoder) tarafından bu yıl 16.'sı düzenlenen ve SABAH gazetesinin ana medya sponsorluğunu üstl
endiği Gayrimenkul Zirvesi
'nden ucuz konut formülü çıktı. Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri vatandaşın ucuz konut sahibi olmaları için formüllerini zirvede açıkladı. Orta ve orta altı gelir grubunun Türkiye
nüfusunun yüzde 60'ını oluşturduğunu belirten İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım
formülü şöyle anlattı: "Türkiye'de ev hayali kuranların yüzde 85'i aylık 1.500-2 bin TL taksit ödeyebilecek durumda. Bu da metrekaresi 3 bin TL civarında satışa sunulan konut anlamına geliyor. Doğal sit, heyelan, kamulaştırma bölgesi olmayan yerlerde 100 bin kişinin yaşayacağı yeni yerleşim bölgeleri yapılabilir. Bakanlık buranın planını yaptıktan sonra hasılat paylaşımı modeli ile ihaleler düzenleyebilir. Burada devletin tavan fiyat politikası uygulaması gerekiyor. Böylece ihalelerde aşırı fiyat artışının önüne geçilip konut fiyatının aşağı çekilmesi sağlanabilir. Bu pilot bölgelerde devlet sanat, sanayi ve eğitim alanlarındaki etkin politikaları ile bölgenin cazibesini artırabilir." FAİZLER İNDİRİLMELİ
Gyoder Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, zirvenin açılış konuşmasında yüksek faiz
in sektörü nasıl etkilediğine dikkat çekti. Yetgin, "Faizlerin makul seviyeye inmesi gerekiyor. Sektör olarak yüksek faizden direkt etkileniyoruz. Konut satışları faizler yüzünden durgunlaşıyor. Bu nedenle oranların makul seviyeye çekilmesi gerekiyor. Biz de sektörün öncü temsilcileri olarak faizlerin gelir vergisi matrahından indirilmesini talep ediyoruz." dedi. Sektörün kamudan da beklentilerinin olduğunu ifade eden Yetgin, "Kamunun yeni yönetmelikle sektöre yönelik iyileştirmeleri için müteşekkiriz. Ancak bazı noktalarda sıkıntılar var. Örneğin KDV
. Bazı uygulamaların tek KDV oranı üzerinden ortak hale getirilmesini istiyoruz" diye konuştu. İNSANLA BARIŞIK PROJELER GELİŞTİRİN
Hükümetten
destek isteyen gayrimenkul sektöründen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın da bazı istekleri oldu. Zirveye yazılı mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Gayrimenkul zirvesinde sektörümüzün geleceğini konuşan mimarlarımızı, mühendislerimizi, akademisyenlerimiz, müteahhitlerimizi ve yatırımcılarımızı şehirleşme konusundaki bakış açımızı değiştirme gayretlerimize destek vermeye davet ediyorum. Bu önemli zirvenin konutlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olması yanında şehirlerimizin daha güzel, kişilikli, tarihle ve insanla barışık olmasına katkıda bulunacağına inanıyorum. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize ulaşmada ekonomimizin lokomotif sektörlerinden biri olan gayrimenkul sektörüne de çok önemli görevler düşüyor. 'Milletin meclisini millet yapar' konsorsiyumu ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onarımını üstlendiği için derneğimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. ?GYODER'DEN AFRİN'E TAM DESTEK
GYODER, gayrimenkul sektöründeki İçimizdeki Sanatçılar Platformu'nun ilk sergisini Gayrimenkul Zirvesi'nde açtı. Düzenlenen sergideki fotoğrafların yanı sıra, ünlü bir fotoğrafçının fotoğrafı açık artırmaya çıkarıldı. Fotoğrafın satışından elde edilen gelirin ise Mehmetçik Vakfı vasıtasıyla Afrin'de şehit olan Mehmetçiklerin ailelerine bağışlanacağı açıklandı.