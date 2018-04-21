10 milyarlık halka arz

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin erkene alınmasıyla birlikte belirsizlik sürecinin kısalması, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışını pozitif etkilerken, şirketlerin de halka arz çalışmaları hızlandı. Şok ve Beymen'de halka arz fiyatları belirlenirken, Defacto'da geri sayım başladı. Aselsan'da ise 210 milyon liralık sermaye artırımını temsil eden hisse senetlerinin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldı. Mayıs ve haziran ayları içerisinde tamamlanması beklenen bu halka arzların toplam büyüklüğünün 10.2 milyar liraya ulaşması planlanıyor.

ASELSAN REKOR KIRACAK

Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların etkisiyle, özellikle son 5 yılda iki kattan fazla büyüyen Aselsan, ikinci halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. Aselsan'ın 1 milyar lira olan sermayesi, 1 milyar 210 milyon liraya çıkarılacak. Sermaye artırımını temsil eden 210 milyon adet hisse, borsada satılacak. Halka arzın büyüklüğünün 5.5 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Haziran ayında tamamlanması beklenen halka arzdan elde edilecek gelir öncelikli olarak faaliyetlerin geliştirilmesi ve büyüme için kullanılacak.



ŞOK VE BEYMEN'DE FİYAT BELLİ OLDU

Gözde Girişim, yüzde 39 hissesine sahip olduğu Şok Marketlerin halka arzı için talep toplama fiyat aralığı 12-14.40 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arz büyüklüğünün 2.6 milyar TL olması öngörülüyor. Halka arz gelirinin 'ağırlıklı bölümünün' banka kredileri ve diğer borçların ödenmesi için, geri kalan tutar olursa şirketin genel ihtiyaçları için kullanılacağı duyurulmuştu. Beymen'de de fiyat aralığı 12.8-15.36 olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 960 milyon TL olması bekleniyor.

DEFACTO MAYISTA BORSADA

212.6 milyon TL olan sermayesini 229.6 milyon liraya çıkaran DeFacto'da halka açıklık oranı yüzde 25.93 olacak. Ek satış hakkının kullanılması durumunda halka açıklığın yüzde 29.81'e çıkacağı, halka arzın büyüklüğünün 1.2 milyar TL olması ve mayısta tamamlaması bekleniyor. DeFacto CEO'su İhsan Ateş, son 7 yılda cironun 8 kat arttığını belirterek, "DeFacto olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.