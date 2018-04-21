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Altınkılıç’tan 10 milyon liralık Ar-Ge yatırımı

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Altınkılıç’tan 10 milyon liralık Ar-Ge yatırımı

'de 2005 yılından itibaren ilk kez kefiri ambalajlayıp satışa sunduklarını söyleyen Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç, bu konuda yüksek seviyede Ar-Ge deneyimine sahip olduklarını ifade etti. Devam eden Ar-Ge çalışmaları sayesinde 2018 yılı itibarıyla laktozsuz ürün segmentini geliştirdiklerini vurgulayan Kemal Altınkılıç, laktozsuz kefirin yanı sıra yine bir ilk olan laktozsuz ayranı da üreterek satışa sunduklarına işaret etti. Altınkılıç, yeni ürünler için yapılan yatırım tutarının 10 milyon TL olduğunu söyledi. Altınkılıç, yeni ürünlerin mide ve bağırsak problemleri yaşayan bireylere fayda sağlaması için tasarlandığını da belirtti.

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Altınkılıç’tan 10 milyon liralık Ar-Ge yatırımı
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