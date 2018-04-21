Doğalgaz yerli ünite ile çıkartılacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) doğalgaz çıkartma faaliyetlerinde kullanılmak üzere ABD'den ithal edilen glikol ünitesi, Çorum'daki bir firma tarafından yerli imkanlarla üretildi.

TPAO ile Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Cazgır İnşaat Isı Sistemleri AŞ arasında yapılan protokol kapsamında üretilen glikol ünitesi TPAO'ya teslim edildi.

Çıkartılan gazın sudan ayrıştırılarak saf hale gelmesini sağlayan ünite, testlerden başarıyla geçti. Bunun üzerine TPAO, Cazgır İnşaat Isı Sistemleri AŞ'ye 2 ünite daha sipariş verdi.