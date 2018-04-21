Dünyada tek olan o uçak Türkiye'ye geliyor

Antalya gelecek hafta önemli bir havacılık fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fuar bazı ilklere sahne olacak. Ayrıca Katar Havayolları da şu an dünyada bir tane bulunan Airbus’ın kompozit gövdeli A350-1000 model uçağıyla katılacak.
Giriş Tarihi: 21.4.2018 11:04Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 11:08
FUARIN EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN UÇAĞI
Türk Hava Yolları'nın ana partnerliğinde gerçekleşecek Türkiye'nin ilk ve tek şova dayalı havacılık fuarı EurasiaAirshow, 25 Nisan'da kapılarını açtığında fuarın en dikkat çeken uçağı A350-1000 olacak.