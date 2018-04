Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz

Akbank'ın kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili bilgi veren Akbank Kurumsal Iletisim Bölüm Baskanı Murat Göllü, Ülkemizin ekonomik gelisimine destek olmanın yanı sıra banka olarak kültür-sanat, girisimcilik ve egitim konularını öncelikli kurumsal sosyal sorumluluk alanlarımız olarak belirleyerek bu baslıklar altında çesitli projeler yürüttüklerini belirtti.



? Kurumsal sosyal sorumluluk alanında ne gibi çalısmalar yapıyorsunuz? Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinizden bahseder misiniz?

Biliyoruz ki gelecegin Türkiye'sini yaratmak bankacılıgın çok daha ötesinde bir sorumluluk.Yıllardır kararlılıkla sürdürdügümüz kültür-sanat projeleriyle sanatı genis kitlelere ulastırıyor,yaratıcılıgı ve elestirel bakısı yaygınlastırmayı amaçlıyoruz.

70'inci yılımızda egitime destek olmak amacıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyoruz. Ihtiyaç Haritası Platformu is birligi ile baslattıgımız "Bir Gülüsün Yetmis" sosyal sorumluluk projesi ile tüm Türkiye'yi gülümsemeye davet ediyoruz. #Birgülüsün70 hashtag'i ile sosyal medya hesaplarında paylasılacak gülümseyen fotograflar ya da birgulusun70.com'a girip bırakılacak her bir gülücük egitime destege dönüsecek. Kurulus yıl dönümümüz olan 30 Ocak 2018 tarihinde, Ihtiyaç Haritası Platformu'nda açık olarak görünen kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını baz alarak, 2018 yılının sonuna kadar bu ihtiyaçları sahiplerine ulastıracagız.

Son dönemlerde bizi en çok heyecanlandıran projelerden biri de Akbank Kosu Takımı. Istanbul Maratonu'nda kosan Akbank Kosu Takımının 39 üyesi 1300 bagısçıdan topladıgı yaklasık 92 Bin TL ile 4 otizmli çocugun bir yıllık egitim masrafını karsıladı. Son olarak 4 Mart'ta Antalya Maratonu'nda Türk Egitim Vakfı için kosan takımımız su ana kadar 43 Bin TL bagıs topladı. Toplanan bagıslarda Akbank ailesinin payı büyük. Kosuya katılsın katılmasın tüm Akbanklılar, Akbank Kosu Takımı'nın Tohum Otizm Vakfı kampanyasına yaptıkları bagıslarla çocukların egitimine destek oldular.



YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK



? Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanına ne kadar yatırım yapıyorsunuz? Bu alandaki hedefleriniz neler?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Akbank olarak her dönem yatırım yaptıgımız bir alan. Bu alandaki yatırımlarımız artarak devam edecek.



? Kurumsal Sosyal Sorumluluk yatırımlarınıza hangi alanlarda devam edeceksiniz? Bu konudaki kısa ve orta vadeli planlarınız neler?

Gelecek dönemde hali hazırda uzun yıllardır devam eden projelerimizin etki alanını genisletmeyi ve daha çok paydasımıza ulasmayı hedefliyoruz.2018 yılında, üniversiteli gençlerle son üç yıldır hayata geçirdigimiz genç gönüllülük programı "Sehrin Iyi Hali"nde, daha fazla gönüllü genç ve daha fazla sivil toplum kurulusu is birligi ile daha fazla topluma katkı projesi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Üniversiteli gençlere girisimciligi bir kariyer alternatifi olarak anlattıgımız ve onları girisimcilik konusunda donatmaya çalıstıgımız genç gönüllülük programı "CaseCampus" ile yine girisimci olmayı hayal eden gençlere egitim programlarımız ile destek olacagız. 2018 yılı için hedefimiz, 3. yılında 300 mezun veren CaseCampus'te sirketini kurmus olan 45 genç mezunumuza sirketlerini büyütme asamasında da destek olmak. Bu kapsamda sirketini kuran mezunlarımıza özel destek programları hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Akbank Kosu Takımı 2018 yılındaki maratonlara hazırlanıyor. Ilk olarak Antalya Maratonu ile baslayarak, daha sonra Bozcaada ve Istanbul Maratonları ile daha fazla sivil toplum kurulusu için kaynak yarat- Murat Göllü maya çalısacagız.

Lila Grubu Genel Müdürü Alp Öğücü: DNA'mızda adalet var



Sahip oldugu sosyal sorumluluk bilinciyle çalısmalarını sürdüren Lila Grubu'nun Genel Müdürü Alp Ögücü, perakende ve tüketim ürünleri sektörlerindeki çalısan kadın liderlerin desteklenmesi, sayılarının artırılması üzerine faaliyetlerini sürdüren LEAD Network Türkiye tarafından düzenlenen konferansta konusmacı olarak yer aldı. Ögücü, Lila Grubu'nun 1960'lara uzanan kurulusundan bu yana kadınların isgücüne katılımı konusunda her zaman destekleyici bir rol üstlendiklerini dile getirdi.

Sosyal sorumluluğun bilincindeyiz



Bereket Döner Ceo'su Muhammet Nezif Emek Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerini anlattı.



ASKIDA BEREKET

Restoranlarımızın tamamında bes yıla yakın zamandır uyguladıgımız bu projemizde,restorana gelen müsterimiz et yada tavuk menülerden istedigi kadar alıyor ve 'askı'ya bırakıyor. Her restoranın camına o restoranda kaç adet menü olduguna dair numaralar asıyoruz .Ihtiyaç sahipleri restorana gelerek o numarayı alıp kasaya geliyor ve yiyecegini temin ediyor.



DOST PATİLER

2.dost patiler:2018 'de restoranlarda tüketilmeyen yiyecekler için yag geçirmeyen kese kagıtları hazırladık.Insanlar tüketemedikleri yiyecekleri kese kagıtlarına koyup istedikleri yerde istedigi sokak hayvanlarına verebiliyor.



İŞ YAŞAMI İYİLEŞTİRME PROJESİ

Yesilay tarafından yürütülen her türlü bagımlılıkla mücadele için olusturulan bu projeye 2018'de dahil olduk. Bu kapsamda yeni uygulamalar da gelistirebiliriz. Örnegin; sigarayı bırakan personelimize özel ikramiye verebilir, sigara içmeyenlere özel aktivite alanları olusturabiliriz.