Türkiye 24 Haziran'da erken seçime hazırlanırken, Güneydoğu'da terörden temizlenen iller güven içinde sandığa gitmeyi bekliyor. Bölücü terör örgütü PKK'nın hendek terörü ile sindirmeye çalıştığı bölgeler yeniden ayağa kaldırılırken, bölgedeki seçmen bu yıl yeni yapılan evlerinden çıkarak yeni okullarında sandık başında olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Güneydoğu'da 7 bölgede yaşanan büyük değişime ilişkin bilgi verdi. Yapılan yatırımları "Seçim yatırımı değil, gönül yatırımı" olarak değerlendiren Bakan Özhaseki, Diyarbakır'ın Sur, Şırnak'ın merkez, Silopi, İdil, Cizre, Hakkari'nin Yüksekova ve Mardin'in ise Nusaybin ilçelerinde toplamda 27 bin konutun yapımına devam edildiğini anlattı. Bölgeye harcanacak paranın 10 milyar lirayı bulacağını anlatan Bakan Özhaseki, çalışmalar kapsamında Suriçi için toplam 2 milyar lira harcanması öngörüldüğünü belirtti. Diyarbakır'da toplam 5 bin 637 konut üretildi.



HAKKâRİ'YE 132 MİLYONLUK YARDIM

Hakkari Yüksekova'da da büyük bir dönüşüm yaşanırken, 3 bin 195 konut ve işyeri ile 3 caminin de yapım çalışmaları sürüyor. Bölgede terörden zarar gören vatandaşlara 41.4 milyon lira kira yardımı ile 91.2 milyon lira eşya yardımı yapıldı. Mardin Nusaybin'de de 5 bin 555 konut ve işyeri çalışması sürerken, 5 cami ve 3 okulun yapım çalışmaları sürüyor. Nusaybin'de 70.5 milyon lira kira yardımı, 16.8 milyon lira eşya yardımı ve 13.8 milyon lira zarar ödemesi yapıldı.



YÜZDE 60 CİVARINDA OY BEKLİYORUM

Bakan Özhaseki bölücü terör örgütünün korkusunun ve tehdidin tamamen ortadan kalktığını belirtti. Özhaseki, sandık güvenliğinin sağlandığını ifade ederek, 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin yüzde 10'un altında kalacağını söyledi. Özhaseki, "Yüzde 60'lar civarında bir oy bekliyorum tüm Türkiye'den. Özellikle terör bölgelerinde yapılan çalışmalarla nihayetinde kasımla referandum arasında 1.5 yıl ya var ya yok, çıkardım ben istatistiklerini, yüzde 109'la yüzde 459 arasında arttı oylarımız" dedi.

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