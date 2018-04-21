Türkiye’de ilk üç ayda 304 bin ev satıldı

Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında azalarak 110 bin 905 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29.6 oldu. Diğer konut satışları da Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 azalarak 78 bin 119 oldu. 2017'nin ilk 3 ayında Türkiye genelinde 325 bin 780 adet konut satılmıştı. Bu sayı, 2018'in aynı döneminde ise 303 bin 877 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları ise mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 artarak 1.827 oldu.

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