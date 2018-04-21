Yeni Havalimanı’nın ilk konuğu çocuklar oldu

Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk ziyaretçileri, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın daveti üzerine 7 bölgeden gelen 70 çocuk oldu. Havalimanının büyüklüğünden etkilenen çocuklar, İstanbul'un simgelerinden olacak ödüllü hava trafik kontrol kulesini ve pisti gezdi. Arslan, çocuklara havalimanını gezdirerek bilgi verdi, sorularını yanıtladı. Arslan, havalimanında fiziki ilerlemenin yüzde 85'i geçtiğini belirterek, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok misafirin teşrifleriyle havalimanının hizmete açılacağını söyledi. Gayrettepe-3. Havalimanı metro inşaatı çalışmalarının son sürat devam ettiğini dile getiren Arslan, "Tünel delme makineleri geldi" diye konuştu. Arslan, havalimanının 120 binadan oluşan kapalı alanının 3,5 milyon metrekare olacağına dikkati çekerek, terminalde 143 körük bulunacağını, 114 uçağın aynı anda köprülere yanaşabileceğini bildirdi. Havalimanının çevre dostu olduğuna işaret eden Arslan, burada sağlanacak elektrik tasarrufunun yıllık karşılığının 19 bin konutun elektriğine eşdeğer olduğunu söyledi.

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