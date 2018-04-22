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Dev otel zincirine operasyonu

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018
Dev otel zincirine FETÖ operasyonu
Delphin Oteller zincirinin ortakları Alper Cömertoğlu, Ufuk Cömertoğlu, Mine Cömertoğlu ve Egemen Cömertoğlu Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler haklarında FETÖ'den işlem yapılan şirket ve şahıslar ile şüpheli para trafiklerinin bulunduğu iddia edildi. Ayrıca şahıslardan birinin kapatılan dernek başkan yardımcısı olduğu ve sürecinde FETÖ lehine sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptıkları belirtildi.

İPEK'İN YEĞENİ
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerden Mine Cömertoğlu'nun FETÖ'nün ana finansörlerinden firari işadamı ve Koza-İpek Holding'in sahibi Akın İpek'in yeğeni olduğu ileri sürüldü.
Şüphelilerin MASAK tarafından düzenlenen rapora göre, ülke genelinde yürütülen soruşturmalarda haklarında işlem yapılan şirket ve şahıslar ile şüpheli transfer hareketlerinin bulunduğu ileri sürüldü. Şüphelilerden Mine Cömertoğlu ve Egemen Cömertoğlu'nun 17-25 Aralık sürecinde FETÖ lehine sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundukları, şahısların haklarında FETÖ ile irtibat ve iltisaklarının olduğuna dair ihbar ve ifadelerin bulunduğu belirtildi.

KAPATILAN DERNEĞİN BAŞKAN YARDIMCISI
Şüphelilerden Alper Cömertoğlu'nun 667 sayılı KHK ile kapatılan Antalya Girişimci İş Adamları (AGİT) Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu kaydedildi. Ufuk Cömertoğlu'nun örgüte müzahir olup kayyım atanan şirketlerde ortaklığının olduğu tespit edildi. Delphin oteller zincirinin Antalya Lara-Kundu'da 4, Alanya'da ise 1 beş yıldızlı otel olmak üzere toplam 5 otel bulunuyor. Antalya'daki Delphin Otelleri'nin sahipleri Tolga ve Alper Cömertoğlu ile amcaları Ufuk Cömertoğlu Temmuz 2016'da FETÖ- PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
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Dev otel zincirine FETÖ operasyonu
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