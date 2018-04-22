Dev otel zincirine FETÖ operasyonu

Delphin
Oteller zincirinin
ortakları
Alper Cömertoğlu,
Ufuk Cömertoğlu,
Mine Cömertoğlu
ve Egemen
Cömertoğlu Antalya
Emniyet
Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği FETÖ
operasyonu
kapsamında gözaltına
alındı. Şüpheliler haklarında
FETÖ'den işlem
yapılan şirket ve şahıslar
ile şüpheli para trafiklerinin
bulunduğu iddia
edildi. Ayrıca şahıslardan
birinin kapatılan dernek
başkan yardımcısı olduğu
ve 17-25 Aralık
sürecinde
FETÖ lehine sosyal
medya üzerinden paylaşımlar
yaptıkları belirtildi. İPEK'İN YEĞENİ Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerden Mine Cömertoğlu'nun FETÖ'nün ana finansörlerinden firari işadamı ve Koza-İpek Holding'in sahibi Akın İpek'in yeğeni olduğu ileri sürüldü.
Şüphelilerin MASAK tarafından düzenlenen rapora göre, ülke genelinde yürütülen soruşturmalarda haklarında işlem yapılan şirket ve şahıslar ile şüpheli transfer hareketlerinin bulunduğu ileri sürüldü. Şüphelilerden Mine Cömertoğlu ve Egemen Cömertoğlu'nun 17-25 Aralık sürecinde FETÖ lehine sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundukları, şahısların haklarında FETÖ ile irtibat ve iltisaklarının olduğuna dair ihbar ve ifadelerin bulunduğu belirtildi. KAPATILAN DERNEĞİN BAŞKAN YARDIMCISI
Şüphelilerden
Alper Cömertoğlu'nun 667 sayılı KHK ile kapatılan Antalya Girişimci İş Adamları (AGİT) Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu kaydedildi. Ufuk Cömertoğlu'nun örgüte müzahir olup kayyım atanan şirketlerde ortaklığının olduğu tespit edildi. Delphin oteller zincirinin Antalya Lara-Kundu'da 4, Alanya'da ise 1 beş yıldızlı otel olmak üzere toplam 5 otel bulunuyor. Antalya'daki Delphin Otelleri'nin sahipleri Tolga ve Alper Cömertoğlu ile amcaları Ufuk Cömertoğlu Temmuz 2016'da FETÖ- PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.