Erken seçim ekonomiyi rahatlatır

24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim kararı Türkiye'nin önde gelen firmalarını da heyecanlandırdı. Avrupa'nın en büyük beş davlumbaz üreticisinden biri olan Silverline Ankastre'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Laçin, seçimin öne çekilme kararının ekonomiyi rahatlatacağını söyledi. "En iyi seçim, bitmiş seçimdir" diyen Laçin, şöyle konuştu: "Seçim, özellikle yabancı yatırımcının bekle-gör politikası izlemesine neden oluyor. Seçim sonrası 5 yıllık süreç netleşir." Uluslararası Mobilya, İç Dekorasyon, Mutfak Teknolojileri Fuarı EuroCucina'da bir araya geldiğimiz Laçin, beyaz eşyanın merkezinin İtalya ve Almanya olduğunu belirterek, "Tüketicide neden 'Made in Turkey' almalıyım sorusunun cevabını oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



ÜRETİMİN YÜZDE 10'U AKILLI OLACAK

Dünyanın dijital bir dönüşüm yaşadığını belirten Laçin, "Biz de nesnelerin interneti serüvenine adım attık. İlk kez Eurocucina'da bunları lanse ettik" dedi. 2019'da üretimlerinin yüzde 10'unun akıllı ürünlerden oluşacağı bilgisini veren Laçin, bunları ihraç edeceklerini söyledi.

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